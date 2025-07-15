مانشستر سيتي يبرم صفقة قياسية مع «بوما»



لندن (أ ف ب)

وقّع مانشستر سيتي عقداً جديداً ضخماً مع شركة بوما للمعدات والألبسة الرياضية، في عقد بلغت قيمته مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار أميركي) على مدى الأعوام العشرة المقبلة، وتُعد صفقة سيتي مع شركة بوما أكبر شراكة لتزويد التجهيزات الرياضية في تاريخ الدوري الممتاز.

وبعدما أبرم الطرفان صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع الشركة الألمانية في عام 2019، تشير التقارير إلى أن الصفقة الجديدة لامست الـ100 مليون جنيه إسترليني سنوياً حتى عام 2035.

ويحطم هذا الرقم الصفقة البالغة قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني سنوياً، والتي وقعها مانشستر يونايتد مع شركة أديداس في عام 2023.

وتشير التقارير إلى أن عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، يملكان صفقتين مماثلتين تتجاوز قيمتهما 100 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وقال الإسباني فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم «تعاوناً مع بوما بطموح لتحدي أنفسنا وتخطي التوقعات. وقد حققنا هذا وأكثر خلال المواسم الستة الماضية». وأضاف «لقد اندمجت بوما بسلاسة في مؤسستنا، واستمتعنا بالعديد من اللحظات التاريخية معاً، وتفاعلنا مع الجماهير حول العالم».

تأتي هذه الصفقة لسيتي بعدما أنهى الفريق موسمه الأول دون أي لقب منذ موسم 2016-2017.

وأنهى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري المحلي بعدما أحرز اللقب في المواسم الأربعة الماضية.

خسر الفريق بشكل مفاجئ على يد كريستال بالاس في نهائي كأس إنجلترا، وودع من ثمن نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيراً في الولايات المتحدة على يد الهلال السعودي.