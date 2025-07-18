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الرياضة

أبوظبي تطلق «هيروكس» أكبر سباق داخلي للياقة البدنية في العالم

أبوظبي تطلق «هيروكس» أكبر سباق داخلي للياقة البدنية في العالم
18 يوليو 2025 14:55

 

مراد المصري (أبوظبي)
تنطلق يوم غد السبت فعاليات سباق «هيروكس»، أكبر سباق داخلي للياقة البدنية في العالم، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك أبوظبي»، خلال فعاليات صيف أبوظبي الرياضي.
ويمثل الحدث محطة بارزة أخرى في مسيرة «مشروع 206» الذي يقف وراء توسع هيروكس في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع هذا الحدث المرتقب بين الرياضيين، ومحبي اللياقة البدنية، وروّاد الصالات الرياضية في منافسات مليئة بالحماس والتحدي والقوة، والتحمّل.
ويُعد سباق «هيروكس» من أسرع السباقات نمواً في العالم في مجال اللياقة التنافسية، حيث يمزج بين الجري وتمارين اللياقة الوظيفية ضمن صيغة موحدة ومثيرة، تُناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، وسواء كان المشارك مبتدئاً، أو يبحث عن تحدٍ جديد، أو رياضياً محترفاً يسعى «هيروكس» إلى دفع حدود القدرات.
ويتكوَّن السباق من ثماني جولات جري لمسافة كيلومتر واحد، تتخلَّلها ثمانية تمارين لياقة وظيفية، ما يجعله تحدياً متكاملاً يجمع بين القوة والتحمُّل، والسباق مفتوح للمشاركة الفردية (رجال وسيدات)، أو الزوجية (رجال، سيدات، مختلط)، إضافة إلى الفئة الزوجية للمحترفين، والفئة الفردية للرياضيين المتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من التحدي، وسباق التتابع لفِرق مكوَّنة من أربعة أشخاص، إضافة إلى سباقات مخصَّصة لأصحاب الهمم.
ويتألف سباق هايروكس من ثمانية تمارين وظيفية مختلفة، تُستكمل بعد جري كيلومتر واحد بين كل تمرين، وتشمل هذه التمارين: 1000 متر التزلج الهوائي، و50 م دفع المزلجة، و50 م سحب المزلجة، و80 م قفز البيربي الواسع، و1000 م التحديف، و200 م حمل الكيتل بل، و100 م الاندفاع مع كيس الرمل، و100 م كرة الحائط.
ويأتي إقامة هذا السباق في أبوظبي تأكيداً على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم في مجال رياضات التحمُّل وفعاليات اللياقة البدنية، وبفضل منشآتها العالمية مثل مركز أدنيك أبوظبي، يُتوقَّع أن يستقطب سباق «هايروكس» عشّاق الرياضة داخل دولة الدولة وخارجها.

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