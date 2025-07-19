منتخب الشطرنج يشارك في البطولة العربية بالمغرب



الشارقة (وام)



يشارك منتخب الإمارات للشطرنج في البطولة العربية للفئات السنية من 8 إلى 20 عاماً، والمقررة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، من 20 إلى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للشطرنج.

وأكد اتحاد الشطرنج في بيان اليوم أن بعثة المنتخب ستغادر البلاد يوم الأحد، وتضم 67 شخصاً برئاسة تريم مطر رئيس الاتحاد، وعبدالله علي «إداري»، وآمنة الكندي «إدارية»، إلى جانب اللاعبين واللاعبات المشاركين.

وأوضح الاتحاد أن قائمة المنتخب من اللاعبين واللاعبات، تتضمن نخبة من أندية أبوظبي، والعين، ودبي، ورأس الخيمة، والشارقة والفجيرة، ومن بينهم اللاعبة أحلام راشد بطلة العرب لفئة تحت 20 سنة العام الماضي، ومحمد سعيد، وصقر خميس وراشد الحمادي، والتوأم عهود وعنود عيسى، وزايد آل علي بطل الإمارات لفئتي تحت 8 و10 سنوات.

وأكد تريم مطر أن المنتخب يدخل البطولة بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتحقيق إنجازات جديدة، في ظل التنافس القوي المتوقع من مختلف المنتخبات العربية، بما يعزز رصيدهم من الإنجازات في المشاركات الخارجية.