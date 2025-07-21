أبوظبي تجمع 3500 رياضي من 124 جنسية في سباق هايروكس



أبوظبي (الاتحاد)

نظَّم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة هايروكس ومركز أدنيك أبوظبي، سباق «هايروكس»، أكبر سباق داخلي للياقة البدنية في العالم، والحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع بين الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف أفراد المجتمع، ومحبّي اللياقة البدنية، وروّاد الصالات الرياضية، في منافسات مليئة بالحماس والتحدي والقوة والتحمُّل.

وبلغ عدد المشاركين في السباق 3506 رياضيين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 213 رياضياً محترفاً، وبلغت نسبة السيدات المشاركات 41%، وكانت الفئة العمرية بين 30 - 35 عاماً هي الأكثر تمثيلاً بين المشاركين.

شارك في السباق رياضيون من 124 جنسية، بما في ذلك 340 إماراتياً وإماراتية، وتصدّرت المملكة المتحدة قائمة الجنسيات الأكثر مشاركة بنسبة 24%، تلتها الإمارات بنسبة 9%، ثم كل من إيرلندا والفلبين بنسبة 5.25% لكل منهما.

وتكوَّن السباق من ثماني جولات جري لمسافة كيلومتر واحد، تتخلَّلها ثمانية تمارين لياقة وظيفية، ما جعله تحدياً متكاملاً يجمع بين القوة والتحمُّل، وقد فُتحت المشاركة في السباق للفئات التالية: الفردية (رجال وسيدات)، الزوجية (رجال، سيدات، مختلط)، الزوجية للمحترفين، الفردية للرياضيين المحترفين، سباق التتابع للفرق (4 أشخاص)، وفئة مخصصة لأصحاب الهمم.

وانطلقت المنافسات بسباق الرجال الساعة 07:00 صباحاً، تلتها الفئات الأخرى، لتُختتم الفعاليات بسباق التتابع للرجال الساعة 09:00 مساءً، وجرى تتويج الفائزين بكل فئة ابتداءً من الساعة 12:45 ظهراً بعد انتهاء السباق الأول، وحتى الساعة 10:45 مساءً بعد انتهاء السباق الأخير، وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً واسعاً تجاوز 12 ألف شخص على مدار اليوم.

وقال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعكس تنظيم سباق هايروكس في أبوظبي التزامنا المتواصل بتعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحية، من خلال استقطاب فعاليات عالمية المستوى تمزج بين التحدي والإثارة، وتلائم جميع فئات المجتمع، بالتزامن مع مبادرة عام المجتمع المبادرة الوطنية التي تجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر».

وأضاف: «شهدنا مشاركة واسعة وتفاعلاً لافتاً من الرياضيين المحترفين والهواة وأصحاب الهمم، ما يؤكد المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة رياضية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل فعّال في ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية اللياقة البدنية، وتدعم رؤيتنا في توفير بيئة رياضية متكاملة، شاملة ومحفزة للجميع».

واختتم بالقول: «كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث العالمي، فبروح التعاون والعمل الجماعي تتحقق النجاحات، كما نتوجه بالشكر إلى المتطوعين الذين كان لهم دور بارز في إخراج الفعالية بهذا المستوى الاحترافي الذي يليق بمكانة أبوظبي».

بدوره قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وهايروكس العالمية، يؤكد التزامنا المستمر باستضافة الفعاليات العالمية الرائدة، التي تساهم في تعزيز مفاهيم الحياة الصحية المتوازنة لجميع أفراد المجتمع، وذلك ضمن استراتيجيتنا الرامية لزيادة المساهمات المباشرة وغير المباشرة لهذه القطاعات الحيوية ودعم عملية التنمية المستدامة، والتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة للفعاليات المتخصّصة في المنطقة. ونفخر باستضافة فعالية هايروكس للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، في العاصمة أبوظبي، ونتطلع قدماً لاستقبال بطولة هايروكس في مركز إكسل لندن التابع لمجموعة أدنيك في ديسمبر المقبل».

ويُعدّ سباق «هايروكس» من أسرع السباقات نمواً في العالم في مجال منافسات اللياقة، وإحدى أبرز فعاليات اللياقة ضمن أجندة أبوظبي الرياضية، حيث يمزج بين الجري وتمارين اللياقة ضمن صيغة موحَّدة تُناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، سواء كان المشارك مبتدئاً أو باحثاً عن تحدٍ جديد أو رياضياً محترفاً.

وتُعَدُّ أبوظبي إحدى أسرع المدن نمواً في مجال رياضات التحمُّل وفعاليات اللياقة البدنية، وبفضل منشآتها العالمية مثل مركز أدنيك أبوظبي، يُتوقَّع أن يستقطب سباق «هايروكس» عشّاق الرياضة من داخل دولة الإمارات وخارجها.