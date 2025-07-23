الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين

بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين
23 يوليو 2025 11:20


العين (وام)
أسفرت الجولة الأولى من تحدي «وايلد كارد ماتش» للشطرنج، المؤهل لبطولة «جراند سويس 2025»، عن تعادل بطل العالم للشباب 2024 الأستاذ الدولي الكبير نوجيربيك كازيبيك من كازاخستان، وبطل العالم للشباب 2025 الأستاذ الدولي الكبير براناف فيناكيتش من الهند.
وشهدت الجولة في استاد هزاع بن زايد، أمس، تركيزاً كبيراً وتوازناً فنياً لافتاً بين البطلين، على أن تقام الجولة الثانية اليوم مع تطبيق نظام كسر التعادل في حال استمرار النتيجة ذاتها.
وتقام جولة التحدي بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، وأدارها الحكم الدولي أحمد النعيمي، ونائبته موزة المعمري.
حضر فعاليات المنافسة، راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، والدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن منطقة غرب آسيا.
وقال الخوري، إن المبادرة تعزز فرص النخبة الصاعدة في الوصول إلى منصات المنافسة الكبرى، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً دولياً لاستضافة البطولات الذهنية.

أخبار ذات صلة
78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
«الشطرنج» يعتمد «المرشح المستقل» لرئاسة الاتحاد
الشطرنج
العين
نادي العين للشطرنج
استاد هزاع بن زايد
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
آخر الأخبار
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»
الرياضة
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»
اليوم 14:00
78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
الرياضة
78 مشاركاً في النسخة الثانية لبطولة الشطرنج الخاطف
اليوم 14:00
إطلاق خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
علوم الدار
إطلاق خطة أبوظبي للتكيف مع تغير المناخ لقطاع البيئة
اليوم 13:59
جونزالو جارسيا يستفيد من «الضربة الموجعة» في ريال مدريد!
الرياضة
جونزالو جارسيا يستفيد من «الضربة الموجعة» في ريال مدريد!
اليوم 13:45
سينر يستعين بمعد بدني متورط في «قضية المنشطات»!
الرياضة
سينر يستعين بمعد بدني متورط في «قضية المنشطات»!
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©