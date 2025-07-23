بطلا العالم يتعادلان في جولة تحدي «وايلد كارد» للشطرنج بالعين



العين (وام)

أسفرت الجولة الأولى من تحدي «وايلد كارد ماتش» للشطرنج، المؤهل لبطولة «جراند سويس 2025»، عن تعادل بطل العالم للشباب 2024 الأستاذ الدولي الكبير نوجيربيك كازيبيك من كازاخستان، وبطل العالم للشباب 2025 الأستاذ الدولي الكبير براناف فيناكيتش من الهند.

وشهدت الجولة في استاد هزاع بن زايد، أمس، تركيزاً كبيراً وتوازناً فنياً لافتاً بين البطلين، على أن تقام الجولة الثانية اليوم مع تطبيق نظام كسر التعادل في حال استمرار النتيجة ذاتها.

وتقام جولة التحدي بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويستضيفها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، وأدارها الحكم الدولي أحمد النعيمي، ونائبته موزة المعمري.

حضر فعاليات المنافسة، راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، والدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن منطقة غرب آسيا.

وقال الخوري، إن المبادرة تعزز فرص النخبة الصاعدة في الوصول إلى منصات المنافسة الكبرى، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً دولياً لاستضافة البطولات الذهنية.