الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط يتوج بطل الهند ببطاقة التأهل إلى «جراند سويس»

سلطان بن خليفة بن شخبوط يتوج بطل الهند ببطاقة التأهل إلى «جراند سويس»
24 يوليو 2025 12:01

العين (وام)
توج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير، براناف فيناكيتش من الهند، ببطاقة التأهل إلى بطولة «جراند سويس 2025»، بعد فوزه على الأستاذ الدولي الكبير نوغيربيك كازيبيك من كازاخستان في الجولة الحاسمة مساء أمس الأول على استاد هزاع بن زايد.
واحتكم البطلان إلى جولة ثانية في تحدي «وايلد كارد ماتش» للشطرنج، بعد تعادلهما في الجولة الأولى، ونجح فيناكيتش في حسم الفوز بعد نحو 5 ساعات من اللعب المتواصل، وسط تركيز ذهني كبير من الطرفين، وانتهت بـ71 نقلة لكل لاعب، في مواجهة وصفت بأنها من أكثر المباريات إثارة على مستوى البطولات الفردية الخاصة بالتأهل العالمي.
وأكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن «تحدي الوايلد كارد ماتش»، يشكّل نموذجاً جديداً في البطولات الآسيوية، ويرسّخ مكانة الشطرنج في المنطقة، لاسيما بعد المستوى المميّز لبطلي العالم للشباب عامي 2024، و2025، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنافسية القارية على المستوى الدولي.
يذكر أن تحدي «وايلد كارد ماتش»، تم تنظيمه في مدينة العين، بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ونظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، وإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، بمشاركة تحكيمية إماراتية ترأسها الحكم الدولي أحمد النعيمي، بمساعدة الحكمة الدولية موزة المعمري.

 

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد يستقبل رئيس اتحاد الشطرنج
تشيبفمبو بطل النسخة المشتركة في بطولة «محاربي الإمارات»
الشطرنج
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط
العين
آخر الأخبار
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
الرياضة
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
اليوم 14:17
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
الرياضة
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
اليوم 14:05
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
الرياضة
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
اليوم 13:52
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
الأخبار العالمية
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
اليوم 13:52
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©