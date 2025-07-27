إيطاليا تستبعد ملعب مارادونا من «يورو 2032»



نابولي (د ب أ)



أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، عن خروج ملعبه «دييجو أرماندو مارادونا» من ملف استضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032 التي تستضيفها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا.

وذكر نابولي في بيان له عبر موقعه الرسمي، أنه تم عقد اجتماع بين مجلس بلدية نابولي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الإيطالي، ونتج عنه الإقرار بأن ملعب الفريق غير مناسب لاستضافة المباريات في «يورو 2032».

وأضاف أنه نظراً لاستحالة تطوير الملعب الحالي ليتوافق مع متطلبات (اليويفا)، فإن النادي ينوي بناء ملعب آخر في منطقة أخرى من المدينة، وهو مشروع ضمن خطة تطوير المدينة التي يتبناها مجلس البلدية في نابولي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه معايير وشروط صارمة لاستضافة مباريات البطولة، كما أنه أكد على ضرورة التوافق بين النادي ومجلس المدينة من أجل إنجاح المشروع.

وتوجد تسع مدن إيطالية في استعداداتها لاستضافة نسخة 2032، وهي ميلانو وروما وكالياري وتورينو وفيرونا وجنوه وبولونيا وباري وفلورنسا.