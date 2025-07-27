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الرياضة

جيوكيريس يتابع فوز أرسنال على نيوكاسل من المدرجات

جيوكيريس يتابع فوز أرسنال على نيوكاسل من المدرجات
27 يوليو 2025 19:48


سنغافورة (د ب أ)


شاهد النجم السويدي فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثاً إلى أرسنال الإنجليزي، فريقه الجديد، وهو يفوز ودياً على نيوكاسل 3-2 في المباراة التي أقيمت في سنغافورة. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً، أكمل انتقاله إلى أرسنال قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، وتم تقديمه للجماهير في الملعب الوطني في سنغافورة قبل انطلاق المباراة اليوم الأحد.
ووضع أنتوني إيلانجا، وهو واحد من الصفقات الجديدة في صفوف نيوكاسل، بصمته على أرض الملعب سريعاً، حيث سجل هدفاً من عرضية من زميله ساندرو تونالي. وسجل أرسنال هدفين، جاء الأول عن طريق ميكيل ميرينو الذي سدد كرة في الزاوية السفلية للمرمى، وبعد دقيقتين سجل أليكس ميرفي، لاعب نيوكاسل، هدف أرسنال الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.
وسجل جاكوب ميرفي هدف التعادل لنيوكاسل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكن مارتن أوديجارد سجل هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 84.
ويخوض أرسنال مباراة ودية أخرى استعدادا للموسم الجديد، حينما يواجه غريمه التقليدي توتنهام يوم الخميس المقبل، فيما سيلعب نيوكاسل مع نجوم الدوري الكوري الجنوبي يوم الأربعاء.

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نيوكاسل
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