رئيس الهلال يعلن عدم الترشح لولاية جديدة

الرياض (أ ف ب)



أعلن رئيس نادي الهلال وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم فهد بن نافل، عدم ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة، في ظل ارتباط اسمه في الوقت الحالي بالاستمرار في منصبه.

وقال بن نافل عبر حسابه على منصى «إكس» (تويتر سابقاً): «الهلال كيانٌ محطات تاريخه منصات الذهب مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجال أسهموا أن يستمر الهلال أولاً بفضل الله، كما تأسس ونشأ على أيدي رجالاته ودعم جماهيره الدائم، ليبقى الهلال لنا جميعاً هو مسيرة العمر».

وأضاف «بقلبٍ يملؤه الامتنان والفخر، كوني فرداً مساهماً مع زملائي وزميلاتي في مسيرة هذا الكيان الكبير، ليأتي الوقت الذي أسلّم راية قيادة النادي كما كان، أو أفضل ممّا كان -بإذن الله-، مثلما تسلّمتها، وتسلّمها أسلافي، وهذا هو نهج الهلال».

واختتم قائلاً: «أعلن دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي، مفضّلاً بذلك عدم الترشّح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلاً المولى القدير أن يوفق الهلال حاضراً ومستقبلاً».

وحقق بن نافل مع الهلال العديد من الإنجازات منذ توليه رئاسة النادي في 18 يونيو 2019، حيث فاز الفريق بـ14 بطولة منها 12 بطولة رسمية، أبرزها دوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021، واثنتان تجريبيتان، مما يجعله الرئيس الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي.