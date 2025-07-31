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الرياضة

سرقة «مقتنيات ثمينة» من منزل نجم إنجلترا!

سرقة «مقتنيات ثمينة» من منزل نجم إنجلترا!
31 يوليو 2025 17:32

 
لندن (د ب أ)

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أبدى نجم كرة القدم الإنجليزي تامي أبراهام غضبه الشديد من لصوص اقتحموا منزله في لندن وسرقوا ممتلكاته الثمينة.
ونشر النجم الإنجليزي لقطات صادمة لعملية السرقة التي تعرض لها منزله في لندن.
ويلعب أبراهام «27 عاماً»، حالياً في بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من روما الإيطالي.
لكن أبراهام لا يزال يملك عقاراً في لندن، وكشف عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أنه تعرض للاقتحام والسرقة من قبل لصوص، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» ونشر مهاجم تشيلسي السابق، عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، لقطات من كاميرات المراقبة للحادث.
وعلق أبراهام على الفيديو قائلاً: «جاءت مجموعة من الأشرار لسرقة منزلي قبل يومين، وسرقوا بعض الممتلكات الثمينة، عائلتي بخير».
أظهرت لقطات فيديو ثلاثة أشخاص ملثمين يتجولون في حديقة منزل أبراهام.

إنجلترا
تامي أبراهام
تركيا
بشكتاش
روما
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