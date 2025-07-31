الأهلي المصري ينهي علاقته التعاقدية مع كولر بـ «التراضي»



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري إنهاء علاقته التعاقدية مع مديره الفني السويسري السابق مارسيل كولر، بالتراضي.

وكتب الأهلي على حسابه الخاص بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: «أنهى النادي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي». أضاف البيان: «حصل كولر على راتب ثلاثة أشهر بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025 وفقاً للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين».

واختتم الأهلي بيانه «يؤكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه مسؤولية الفريق ويتمنى له التوفيق».

ورحل كولر عن الأهلي في مايو الماضي، عقب خروج الفريق من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.