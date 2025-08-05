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الرياضة

رونالدو يريد إهداء مهاجم مارسيليا إلى النصر!

رونالدو يريد إهداء مهاجم مارسيليا إلى النصر!
5 أغسطس 2025 11:56


معتز الشامي (أبوظبي)

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يسعى كريستيانو رونالدو إلى تحويل النصر إلى فريق بطل، بفضل التعاقدات مع نجوم الكرة الأوروبية مثل جواو فيليكس، إضافة إلى لاعبين سعوديين مثل عبدالملك الجابر ونادر الشراري، وهناك المزيد في الطريق، والاسم التالي على أجندة النادي هو ماسون جرينوود.
ويجري المنافسون في الدوري السعودي أيضاً تحركات، ويتصدرها الهلال، بعد أن تعاقد بالفعل مع ثيو هيرنانديز وكايو سيزار، ويتفاوض مع الحارس البرازيلي إيدرسون، وفي غضون ذلك، لم يُقدم بطل الدوري على أي تحركات، حيث ينتظر الاتحاد نتائج الانتخابات لتعزيز صفوفه التي فازت باللقب الموسم الماضي، وخسر الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا، خدمات جابري فيجا، لكنه يملك جالينو، وإيفان توني، وماتيو دامس.
ويُدرك رونالدو حاجته إلى التحرك لاستعادة المساحة التي فقدها فريقه، ويطمح بشدة إلى التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، الذي يلعب حالياً مع أولمبيك مارسيليا.
وكان جرينوود بالفعل هدفاً للكرة السعودية الصيف الماضي، لكن رغبته في التألق في بطولة أوروبا دفعته إلى رفض العرض، وقدم الإنجليزي موسماً رائعاً، حيث قاد الفريق الفرنسي للعودة إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا.
وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات تفيد بأن إنتر ميلان يسعى لضمه، بينما كانت أهدافه الـ21 وصناعته لستة أهداف أخرى في الدوري الفرنسي دليلاً على أن جرينوود في أفضل حالاته، وهو أمر يعود الفضل فيه لفترته مع خيتافي موسم 2023-2024.
كما كان الحال قبل عام، يعود القرار للاعب مجدداً بشأن قبول عرض من الدوري السعودية، وهذه المرة بدعم من رونالدو، ويدرك لاعب كرة القدم الإنجليزي هذا الاهتمام، ويتعين عليه الآن اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

 

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
مارسيليا
ماسون جرينوود
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