أفضل 20 صفقة شباب في «الميركاتو الصيفي»



معتز الشامي (أبوظبي)



تواصل الأندية إنفاق الأموال في سوق الانتقالات الصيفية بشكل مُفرط، حيث أنفق الدوري الإنجليزي ما لا يقل عن 2.06 مليار يورو على لاعبين جدد، ويُفوق هذا الرقم بلا شكّ بقية البطولات الأوروبية الكبرى، ويأتي الكالشيو الإيطالي في المركز الثاني بـ751 مليون يورو.

وكانت 7 من أكبر 10 انتقالات للاعبين بعمر 25 عاماً أو أكثر، حيث تسعى الأندية للتعاقد مع عناصر يمكنهم إحداث التأثير الفوري.

وسواء كان ذلك انتقال لويس دياز مقابل 70 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ، أو دفع مانشستر يونايتد ما يقارب 150 مليون يورو لضم ماتيوس كونيا (26 عاماً) وبريان مبيومو (25 عاماً)، أو لجوء أرسنال إلى فيكتور جيوكيريس (27 عاماً) لتعزيز هجومه، يبدو أن الخبرة هي المقياس الذي تعتمد عليه الأندية عند تقييم قيمة تعاقداتها الجديدة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن العديد من المواهب الشابة لم تنتقل إلى أندية أخرى هذا الصيف، وعند إلقاء نظرة على أفضل 20 لاعباً من حيث القيمة السوقية في سن 21 عاماً أو أقل انتقلوا إلى أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية، نرى عدداً من الأسماء، التي تصبح بلا شك مواهب عالمية في السنوات المقبلة، يضم تشيلسي 4 من أفضل 20 صفقة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، والذين انتقلوا إلى أندية أخرى هذا الصيف.

وتعاقد النادي مع مامادو سار من ستراسبورج (14 مليون يورو)، وداريو إيسوجو من سبورتنج (23 مليون يورو)، وإيستيفاو من بالميراس (34 مليون يورو)، وجيمي جيتنز من بوروسيا دورتموند (64.3 مليون يورو)، وهو عاشر أعلى مبلغ دُفع للاعب في أي فئة عمرية هذا الصيف.

وليس تشيلسي النادي الإنجليزي الوحيد الذي يستقطب المواهب الشابة الواعدة هذا الصيف، ومن بين نجوم تحت 21 عاماً الـ16 المتبقيين، اختار 5 آخرين الانتقال إلى «البريميرليج»، حيث انتقل حبيب ديارا «31.5 مليون يورو» إلى سندرلاند، وكريستيان موسكيرا «15 مليون يورو» إلى أرسنال، وماثيس تيل «45 مليون يورو» إلى توتنهام، وريان شرقي «36.5 مليون يورو» إلى مانشستر سيتي، وميلوس كيركيز «46.9 مليون يورو إلى ليفربول».

وفي ألمانيا، تعاقد بايرن ميونيخ مع توم بيشوف، لاعب خط وسط هوفنهايم الواعد، في صفقة انتقال حر، وتعاقد بوروسيا دورتموند مع نجم دوري البطولة الإنجليزية جوبي بيلينجهام مقابل 30.5 مليون يورو، وحوّل لايبزيج عقد إعارة آرثر فيرميرين إلى عقد دائم مقابل 20 مليون يورو.

وتعاقد فياريال مع الجناح الشاب ألبرتو موليرو «16 مليون يورو»، وانتقل خيسوس رودريجيز إلى كومو مقابل 22.5 مليون يورو، وروما مع إيفان فيرجسون وويسلي، بينما انتقل أنجي يوان بوني إلى إنتر ميلان مقابل 23 مليون يورو، وعاد جون دوران إلى كرة القدم الأوروبية، حيث انضم إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

ورغم انتقال العديد من المواهب، فإن ريال مدريد هو النادي الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، أنفق العملاق الإسباني 107.5 مليون يورو على موهبتين رائعتين، هما مدافع بورنموث دين هويسن، وجناح ريفر بليت فرانكو ماستانتونو.

ولكن، كما هو الحال دائماً، يبقى أن نرى أياً من هؤلاء النجوم العشرين ينظر إلى انتقالاته الصيفية على أنها لحظات محورية في تطوره أم كعقبة محتملة في سوق الانتقالات.