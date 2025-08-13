معتز الشامي (أبوظبي)

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق شباب الأهلي في التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال آسيا النخبة، والتي سيتم إجراء مراسمها بعد غد الجمعة، بمقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور عند الواحدة بعد الظهر بتوقيت أبوظبي، فيما حل ناديا الشارقة والوحدة في التصنيف الثاني للقرعة، حيث يمثل كرة الإمارات في النسخة الثانية من البطولة، 3 فرق فقط.

وتكتسب النسخة الثانية من المحفل القاري أهمية خاصة، كونها تشهد منافسة ساخنة بين جميع الأندية، التي استعدت بقوة للدخول في السباق نحو التتويج باللقب والحصول على مكافأة مالية 12 مليون دولار، حيث حققت النسخة الأولى من البطولة نجاحاً مبهراً في الموسم الماضي، ومع توقعات بمنافسة مثيرة مع النسخة الحالية المرتقبة التي تشهد مشاركة أفضل 24 فريقاً في القارة.

وستنافس أنديتنا شباب الأهلي وصيف دوري الأبطال 2015، والشارقة حامل لقب دوري أبطال آسيا 2 والوحدة، أندية لها باع في المنافسات القارية على رأسها الأهلي السعودي، الذي سيدخل إلى المنافسة بقوة للحفاظ على اللقب، وحل في التصنيف الأول للقرعة، بينما حلت ناديا الهلال والاتحاد السعوديان في التصنيف الثاني، ويشارك من قطر أندية السد الذي حل في التصنيف الأول للقرعة أيضاً، إلى جانب الدحيل المتأهل من الدور التمهيدي وحل في التصنيف الثاني مع الغرافة، وضم التصنيف الأول أيضاً للقرعة أندية الشرطة العراقي وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.

وستضم القرعة 5 أبطال سابقين للبطولة من منطقة الغرب، كما ستضم أيضاً 3 فرق تشارك للمرة الأولى في البطولة من منطقة الشرق، وهم جانجوون الكوري الجنوبي، وماشيدا زيلفيا الياباني، وتشنجدو رونجشينج الصيني، وسيتم توزيع الفرق، المختارة من 12 اتحاداً عضواً في وعاءين.

ويضمن نظام المواجهات الثنائية خوض كل فريق أربع مباريات على أرضه ومثلها خارجه أمام عدد متساوٍ من أندية الوعاءين 1 و2. وتُطبق عملية مماثلة على أندية الشرق، كما سيُطبّق مبدأ «حماية البلد»، والذي سيتم تطبيقه لمنع مواجهة فريقين من نفس البلد في دور المجموعات أو ما يسمى بمرحلة الدوري.

فيما تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى دور الـ 16، المقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 11 مارس 2026، والتي ستليها نهائيات تقام بنظام البطولة المجمعة في السعودية بداية من ربع النهائي وحتى النهائي للفترة من 17 إلى 25 أبريل 2026.