تومي تشعر بخيبة أمل لعدم تمديد عقدها لتدريب إسبانيا



مدريد (أ ب)



كان من المتوقع أن تحتفظ مونتسي تومي، مدربة المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بوظيفتها بعدما قادت الفريق لنهائي بطولة أمم أوروبا الشهر الماضي، وقالت إنها لا تعلم لماذا لم يتم تمديد عقدها.

وقالت تومي في مقابلة مع إذاعة «كادينا سار» الإسبانية: «تحدث أشياء لا تتوقعها في كرة القدم».

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه لن يمدد عقد تومي، وأنه سيستبدل بها سونيا بيرموديز، لاعبة المنتخب السابقة.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من خسارة المنتخب الإسباني نهائي يورو 2025 أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

وكانت تومي، التي تولت تدريب المنتخب عقب تتويجه بكأس العالم 2023، قادت المنتخب الإسباني للفوز بالنسخة الأولى من دوري أمم أوروبا العام الماضي.

وقالت تومي إنها فوجئت بقرار الاتحاد بعدم تمديد عقدها الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر.

وقالت تومي إن رافايل لوزان، رئيس الاتحاد، أبلغها بأنها ستستمر في منصبها إذا حقق المنتخب الإسباني نتائج جيدة في «يورو 2025».

وقالت تومي: «أظهر (لوزان) دائماً ثقة كبيرة بي، لكنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء تجاه الطريقة التي تم بها التعامل مع الأمور، لم يف بوعده بشأن الاستمرار، شعرت أنه كان سعيداً بعملي».

وأضافت: «كان من الصعب استيعاب أي شيء حدث منذ المباراة النهائية، يمكنني فهم أن الاتحاد أراد التوجه لطريق جديد، ولكن الرسالة لم تكن واضحة للغاية بالنسبة لي. أعطوني انطباعاً مختلفاً».

وأشارت تومي إلى أنها لم تشعر بالانزعاج من عدم تلقيها رسائل وداع من اللاعبات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: «تلقيت الكثير من الرسائل من اللاعبات، شعرت بأنني أحظى باحترام من الجميع. لا يهمني سواء نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي أم لا».

وكان مجلس إدارة الاتحاد الإسباني اتخذ قرار رحيل تومي، أول سيدة تتولى تدريب المنتخب الإسباني للسيدات.

وكانت تومي تعمل مدربة مساعدة لخورخي فيلدا في كأس العام، وتم تصعيدها لمنصب المدير الفني في أعقاب تداعيات القبلة غير المقبولة من رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس لجيني هيرموسو.

وواجهت تومي بعض الانتقادات لعدم ضم هيرموسو في اختياراتها الأخيرة، ولكنها أكدت دائماً أن القرار كان مبنياً على الأداء الرياضي.

وقالت: «لا أريد أن أعتقد أن للأمر أي علاقة بذلك، منذ أن تم تعييني، سمحوا لي باتخاذ القرارات بناء على معاييري الرياضية، لم يطلب مني أحد ضم لاعبة معينة أو استبعاد أخرى، ولم يحدث أن اضطررت لإرسال قائمة اللاعبات إلى أي رئيس».