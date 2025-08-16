برشلونة يعبر النفق الأول من أزمة الضائقة المالية

برشلونة (أ ف ب)

نجح نادي برشلونة أخيراً في تسجيل أبرز صفقاته الصيفية رسمياً لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، وهما حارس المرمى جوان جارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وذلك قبل ساعات فقط من انطلاق حملة دفاعه عن لقبه بطلاً «لليجا» بمواجهة ريال مايوركا.

وانضم الحارس الكتالوني ابن الـ 24 عاماً هذا الصيف إلى صفوف برشلونة، مقابل 25 مليون يورو، قادماً من الجار إسبانيول، فيما يلعب راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباتا ضمن تشكيلة برشلونة الرسمية لدى الرابطة، مؤقتاً على الأقل.

وبالتالي، سيتمكنان من بدء أولى مباريات الموسم مع حامل اللقب السبت في مايوركا.

ولا يزال برشلونة يرزح تحت ضائقة مالية، في انتظار تقدم أعمال تجديد ملعبه الأسطوري «كامب نو»، وقد اتخذ عدة خطوات مهمة في الساعات الأخيرة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، بداية من السماح لمدافعه إينيجو مارتينيز بالانتقال إلى النصر السعودي، ثم ببيع الحقوق المتبقية للجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينج، وتمديد عقد الظهير الفرنسي جول كوندي حتى عام 2030.

كما استغل العملاق الكتالوني الغياب الطويل لحارسه قائده الأساسي الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، الذي خضع أخيراً لجراحة في الظهر، ليضم جوان جارسيا إلى الفريق.

ولا يزال العديد من اللاعبين من دون تراخيص، على غرار كل من الحارس المخضرم البولندي فويتشيخ شتشيزني، والمدافعَين جيرارد مارتن وإيكتور فورت، لاعب الوسط الدفاعي مارك بيرنال، والواعد السويدي روني باردغجي، ثالث صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية.