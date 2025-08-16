السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يعبر النفق الأول من أزمة الضائقة المالية

برشلونة يعبر النفق الأول من أزمة الضائقة المالية
16 أغسطس 2025 15:13

برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يقيد راشفورد وجارسيا قبل مباراة مايوركا في «الليجا»
مدرب برشلونة «غير سعيد»!

نجح نادي برشلونة أخيراً في تسجيل أبرز صفقاته الصيفية رسمياً لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، وهما حارس المرمى جوان جارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وذلك قبل ساعات فقط من انطلاق حملة دفاعه عن لقبه بطلاً «لليجا» بمواجهة ريال مايوركا.
وانضم الحارس الكتالوني ابن الـ 24 عاماً هذا الصيف إلى صفوف برشلونة، مقابل 25 مليون يورو، قادماً من الجار إسبانيول، فيما يلعب راشفورد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وباتا ضمن تشكيلة برشلونة الرسمية لدى الرابطة، مؤقتاً على الأقل.
وبالتالي، سيتمكنان من بدء أولى مباريات الموسم مع حامل اللقب السبت في مايوركا.
ولا يزال برشلونة يرزح تحت ضائقة مالية، في انتظار تقدم أعمال تجديد ملعبه الأسطوري «كامب نو»، وقد اتخذ عدة خطوات مهمة في الساعات الأخيرة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، بداية من السماح لمدافعه إينيجو مارتينيز بالانتقال إلى النصر السعودي، ثم ببيع الحقوق المتبقية للجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينج، وتمديد عقد الظهير الفرنسي جول كوندي حتى عام 2030.
كما استغل العملاق الكتالوني الغياب الطويل لحارسه قائده الأساسي الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، الذي خضع أخيراً لجراحة في الظهر، ليضم جوان جارسيا إلى الفريق.
ولا يزال العديد من اللاعبين من دون تراخيص، على غرار كل من الحارس المخضرم البولندي فويتشيخ شتشيزني، والمدافعَين جيرارد مارتن وإيكتور فورت، لاعب الوسط الدفاعي مارك بيرنال، والواعد السويدي روني باردغجي، ثالث صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد
برشلونة
راشفورد
آخر الأخبار
«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن
الرياضة
«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن
اليوم 17:30
عمال يزيلون حطاما من مبنى تعرض للقصف في دونتسك
الأخبار العالمية
الكشف عن عرض قدمه ترامب بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا
اليوم 17:29
إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا
الرياضة
إيزاك يغيب عن نيوكاسل أمام أستون فيلا
اليوم 17:19
الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً
الرياضة
الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً
اليوم 17:14
أبوظبي
علوم الدار
طقس غائم جزئيا واحتمال سقوط أمطار غدا
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©