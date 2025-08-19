النصر بعشرة لاعبين يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي



هونج كونج (د ب أ)

تفوق فريق النصر على الاتحاد، بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2/ 1، اليوم الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم المقامة في هونج كونج.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25 بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد. وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61، وبعدها سريعاً سجل فيليكس هدفاً ثانياً والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.

وينتظر النصر في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين الأهلي والقادسية التي ستقام غداً الأربعاء. ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض في بداية المباراة، حيث بادر فريق النصر بشن هجمة خطيرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة الثالثة عندما سدد كينجسلي كومان كرة قوية من على يمين منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدة عن المرمى. ورد الاتحاد بفرصة خطيرة بعدها بدقيقتين عندما أخطأ بينتو كريبسكي، حارس النصر في تشتيت الكرة، لتصل إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سدد كرة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيسر.

ولم يقدم البدلاء الأربعة صالح الشهري وفيصل الغامدي وعبد الرحمن العبود وأوناي هيرنانديز البصمة المطلوبة، باستثناء رأسية من الشهري في الدقيقة 93 أمسكها بينتو، حارس النصر بثبات.