أتلتيكو مدريد يعيش «انعدام الوزن»!



مدريد (رويترز)



أهدر أتلتيكو مدريد تقدمه للمباراة الثانية توالياً، واكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه إلتشي الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو بهدف سجله ألكسندر سورلوث، قبل أن يعدل رافا مير النتيجة، ليحقق فريقه التعادل الثاني توالياً.

وتألق ماتياس ديتورو حارس مرمى إلتشي في التصدي لعدة فرص في الشوط الثاني، ليحافظ على آمال الضيوف في المباراة، ولا يزال أتلتيكو يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بعد خسارته أمام إسبانيول في الجولة الافتتاحية.

قال مير لمنصة «دازون»: «خضنا مباراتين، فلنواصل العمل، نحن على الطريق الصحيح. يعجبني ما أراه، وهذا هو الطريق للمضي قدماً».

وافتتح النرويجي ألكسندر سورلوث التسجيل بعد ثماني دقائق، عندما انطلق نحو منطقة الجزاء ليسيطر على تمريرة ديفيد هانكو الطويلة، ووضعها فوق ديتورو بلمسة أولى بقدمه اليسرى.

ونجح ديتورو في منع سورلوث من مضاعفة تقدم أتلتيكو بعد ست دقائق، ليحافظ على آمال الزوار في المباراة.

وأدرك إلتشي التعادل في الدقيقة التالية مباشرة، عندما مرر ألفارو رودريجيز تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى وجدت مير، الذي تفوق على يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بتسديدة مثالية بالقدم اليمنى.

وقاد جوليانو سيميوني هجوم أصحاب الأرض لاستعادة التقدم، لكنه فشل في هز الشباك من تمريرة تياجو ألمادا قبل مرور نصف ساعة من البداية، وسدد في القائم بعد تمريرة سورلوث العرضية في الدقيقة 41، وتصدى ديتورو بسرعة لمحاولة هانكو بضربة رأس بعد ساعة من اللعب، قبل أن يبعد عرضية كونور جالاجر.

وقال أوبلاك: «نشعر بغضب شديد، غضب شديد، في النهاية فعلنا كل شيء، حاولنا كل شيء، افتقرنا إلى اللمسة الأخيرة، والتمريرات الحاسمة للتسجيل، نقطة واحدة لا تكفي بعد مباراتين، أنا غاضب، أشعر بالسوء، لا يزال الموسم طويلاً، لكننا بحاجة إلى حصد نقاط، هذه هي الحقيقة الوحيدة».

ويحل أتلتيكو ضيفاً على ألافيس يوم السبت المقبل، بعد يوم واحد من استضافة إلتشي لمنافسه ليفانتي.