الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج تنطلق بمشاركة 600 لاعب

بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج تنطلق بمشاركة 600 لاعب
25 أغسطس 2025 20:45

 

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم


انطلقت اليوم الاثنين منافسات النسخة الأولى لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتستمر إلى 2 سبتمبر المقبل، في المبنى الجديد للنادي، ويشارك في البطولة 600 لاعب. 
وحضر انطلاق المنافسات، الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد المضيحكي، رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، وعبدالكريم حسن المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، ونخبة من القيادات الشطرنجية المحلية والدولية.
وكانت اللجنة المنظمة عقدت صباح اليوم اجتماع اللجنة الفنية، والذي من خلاله تم اعتماد اللوائح، وقرعة المنافسات وجميع الأمور الفنية ذات الصلة بالبطولة. 
ويبرز إلى واجهة المشاركين في البطولة كل من البطل الأوكراني إيفان شوك، والبطل الهندي نيهال سارين، والموهوب الإماراتي سالم عبدالرحمن. 
بدوره كشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور أل بركت، أن المنافسات ستحظى بنقل مباشر على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، والمواقع العالمية المعروفة بالشطرنج، حيث ستكون جميع مباريات فئتي السوبر ستار والماستر منقولة مباشرة، ويمكن لمحبي الشطرنج متابعتها والاستمتاع بها، إضافة إلى نقل فيديوات من بعض المنافسات في بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج.
بدوره، أعرب اللاعب الدولي البولندي كاسبر بويرون عن إعجابه بالتنظيم المميز الذي يتزامن مع انطلاق البطولة، مبيناً أن المبنى الجديد للنادي يتمتع بمواصفات عالمية، ويعد إضافة مهمة للشطرنج في العالم، منوهاً إلى أن ذلك سيمنح اللاعبين فرص ثمينة للمشاركة في البطولات التي تقام في الفجيرة، ويشجع الاتحاد الدولي على تنظيم بطولات متميزة. ومثمنا جهود اللجنة المنظمة بتوفير جميع سبل النجاح.

الإمارات
الفجيرة
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
الشطرنج
آخر الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©