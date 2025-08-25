بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج تنطلق بمشاركة 600 لاعب

الفجيرة (الاتحاد)



انطلقت اليوم الاثنين منافسات النسخة الأولى لبطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، والتي تُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتستمر إلى 2 سبتمبر المقبل، في المبنى الجديد للنادي، ويشارك في البطولة 600 لاعب.

وحضر انطلاق المنافسات، الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد المضيحكي، رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، وعبدالكريم حسن المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، ونخبة من القيادات الشطرنجية المحلية والدولية.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت صباح اليوم اجتماع اللجنة الفنية، والذي من خلاله تم اعتماد اللوائح، وقرعة المنافسات وجميع الأمور الفنية ذات الصلة بالبطولة.

ويبرز إلى واجهة المشاركين في البطولة كل من البطل الأوكراني إيفان شوك، والبطل الهندي نيهال سارين، والموهوب الإماراتي سالم عبدالرحمن.

بدوره كشف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور أل بركت، أن المنافسات ستحظى بنقل مباشر على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، والمواقع العالمية المعروفة بالشطرنج، حيث ستكون جميع مباريات فئتي السوبر ستار والماستر منقولة مباشرة، ويمكن لمحبي الشطرنج متابعتها والاستمتاع بها، إضافة إلى نقل فيديوات من بعض المنافسات في بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج.

بدوره، أعرب اللاعب الدولي البولندي كاسبر بويرون عن إعجابه بالتنظيم المميز الذي يتزامن مع انطلاق البطولة، مبيناً أن المبنى الجديد للنادي يتمتع بمواصفات عالمية، ويعد إضافة مهمة للشطرنج في العالم، منوهاً إلى أن ذلك سيمنح اللاعبين فرص ثمينة للمشاركة في البطولات التي تقام في الفجيرة، ويشجع الاتحاد الدولي على تنظيم بطولات متميزة. ومثمنا جهود اللجنة المنظمة بتوفير جميع سبل النجاح.