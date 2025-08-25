الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاق بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج

انطلاق بطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج
26 أغسطس 2025 00:30

 

الفجيرة (وام)
انطلقت امس منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة العالمية للشطرنج، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في مقره الجديد، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.
حضر حفل الافتتاح الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد المضيحكي رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، وعبدالكريم حسن المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من القيادات الرياضية في مجال الشطرنج من داخل الدولة وخارجها.
وتضم البطولة نخبة من أبرز اللاعبين، منهم الأوكراني إيفان شوك، والهندي نيهال سارين، والإماراتي سالم عبد الرحمن. وأكد الدكتور آل بركت أن مباريات فئتي «السوبر ستار» و«الماستر» ستنقل مباشرة عبر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج ومنصات الشطرنج العالمية، إلى جانب تغطية مرئية لبعض المنافسات.
وأعرب اللاعب الدولي البولندي كاسبر بويرون عن إعجابه بالتنظيم والمرافق الحديثة للمبنى الجديد، مشيداً بدور البطولة في تعزيز مكانة الفجيرة مركزاً دولياً لاستضافة البطولات الشطرنجية.

