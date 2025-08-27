الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للدراجات» يستعد للمشاركة في سباق روسيا

«أبوظبي للدراجات» يستعد للمشاركة في سباق روسيا
27 أغسطس 2025 13:57

أبوظبي (وام)

يشارك لاعبو نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في منافسات سباق روسيا، الذي ينطلق في الأول من سبتمبر المقبل ويستمر 12 يوماً، عبر 12 مرحلة متنوعة، في فئتي الكبار وتحت 23 عاماً.
وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، حرص النادي على التواجد الفاعل في مختلف البطولات الإقليمية والدولية، دعماً للرياضيين من أجل تطوير مهاراتهم الفنية واكتساب المزيد من الخبرات التي تسهم في تمثيل مشرف على منصات التتويج، سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توقيع النادي مع عدد من اللاعبين الجدد لتعزيز صفوف الفريق، من أبرزهم راشد البلوشي، أحد أبرز لاعبي فئة الهواة سابقاً، والذي يتمتع بمهارات فنية متميزة، الأمر الذي دفع إدارة النادي للتعاقد معه، نظراً لإمكاناته الواعدة.
وأشار الخييلي إلى أن النادي يعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الاتحادات والأندية القارية والعالمية، لافتاً إلى وجود مشاورات متقدمة لتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد الفرق الكبرى في البرتغال، ليكون شريكاً استراتيجياً للنادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المدير التنفيذي أن النادي سيشارك في أكثر من 15 سباقاً محلياً، إضافة إلى تنظيم مجموعة من السباقات المجتمعية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إقامة عدة فعاليات ضمن «صيف أبوظبي الرياضي»، بمشاركة أكثر من 300 متسابق ومتسابقة من مختلف فئات المجتمع.
وأكد أن النادي حرصه، خلال الفترة الماضية، على إشراك لاعبيه في معسكرات خارجية، نظمت بالتعاون مع نخبة من الفرق العالمية والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، من أبرزها برنامج معايشة أقيم في سويسرا، شارك فيه عدد من الدراجين الناشئين، وهم أحمد مقبول، فلاح النعيمي، ومنصور المنصوري، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الدراجات الهوائية ومجلس أبوظبي الرياضي، حيث خاض اللاعبون خلاله تجارب تنافسية نوعية.
وأضاف أن 23 لاعباً من مختلف الفئات العمرية بالنادي نفذوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً في تركمانستان استمر 20 يوماً، في إطار التعاون المشترك مع الاتحاد التركمانستاني للدراجات الهوائية، كما شارك ستة من لاعبي النادي مؤخراً في منافسات طواف أوروبا الدولي للناشئين.

