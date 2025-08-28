الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
مدافع يوفنتوس ينتقل إلى بشكتاش

مدافع يوفنتوس ينتقل إلى بشكتاش
28 أغسطس 2025 11:20

 
إسطنبول (د ب أ)

انتقل تياجو جالو مدافع يوفنتوس البالغ من العمر 25 عاماً إلى صفوف بشكتاش التركي بشكل دائم، وذلك بعد خروجه من حسابات النادي الإيطالي
وقع جالو عقداً مع بشكتاش مدته ثلاثة مواسم حتى يونيو 2028، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وتدرج اللاعب البرتغالي بين ناشئي سبورتنج لشبونة وميلان الإيطالي، ولمع بصفوف ليل الفرنسي، حيث سجل 3 أهداف مع تمريرتين حاسمتين في 102 مباراة، لينتقل إلى يوفنتوس، ولكنه لم يثبت نفسه مع العملاق الإيطالي.
قال بشكتاش في بيان رسمي: «توصلنا لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ضم تياجو جالو بشكل نهائي، ووقع اللاعب عقداً مدته ثلاثة مواسم، نتمنى له التوفيق مع فريقنا».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
تركيا
بشكتاش
