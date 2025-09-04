الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميتروفيتش يغادر الهلال إلى الريان

ميتروفيتش يغادر الهلال إلى الريان
4 سبتمبر 2025 22:36

 
الرياض (أ ف ب)

انضم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الريان القطري، بعد رحيله بالتراضي عن الهلال السعودي، وفقاً لما أعلنه الناديان.
ويأتي رحيل الصربي بقرار فني من المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي الذي فضّل عدم الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.
وودع الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس» لاعبه الصربي، قائلاً: «شكراً ميتروفيتش».
في المقابل، أعلن النادي القطري عن الصفقة عبر حسابه الرسمي بنشر صورتين للاعب بقميص الريان مرفقاً رسالته بعبارة «المترو».
وجاء قرار الاستغناء عن ميتروفيتش، بعد إتمام الهلال صفقة التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، وينضم ميتروفيتش إلى الريان بعقد يمنحه راتباً سنوياً يصل إلى 10 ملايين دولار.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الريان
أليكساندر ميتروفيتش
