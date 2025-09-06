الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صربيا تهزم لاتفيا بهدف فلاهوفيتش في تصفيات المونديال

صربيا تهزم لاتفيا بهدف فلاهوفيتش في تصفيات المونديال
6 سبتمبر 2025 19:43
6 سبتمبر 2025 19:43

 
ريجا (د ب أ)

اقتنص منتخب صربيا فوزاً غالياً من مضيفه منتخب لاتفيا 1-صفر في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
وعلى ملعب داوجافا في ريجا، يدين منتخب صربيا بالفضل في هذا الفوز لدوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 12، وسجل منتخب صربيا فوزه الثاني في التصفيات ليحل ثانياً في ترتيب المجموعة الحادية عشرة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين عن منتخب إنجلترا المتصدر، والذي يلاقي أندورا، وتوقف رصيد لاتفيا عند أربع نقاط من أربع مباريات في المركز قبل الأخير.

تصفيات كأس العالم
صربيا
لاتفيا
دوسان فلاهوفيتش
يوفنتوس
