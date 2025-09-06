فيرستابن يحتفل بأسرع لفة في تاريخ «جائزة إيطاليا»



مونزا (أ ب)



أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول وبطل العالم في السنوات الأربع الماضية، عن سعادته البالغة بتسجيل أسرع لفة في تاريخ سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في طريقه لحصد مركز الانطلاق الأول.

وسجل فيرستابن رقما قياسيا في مونزا في دقيقة واحدة و792ر18 ثانية في لفته الأخيرة، لينتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 077: 0 ثانية عن البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، والذي كان الأسرع في التجربتين الحرتين الثانية والثالثة.

وسجل فيرستابن أسرع لفة في دقيقة و792.18 ثانية، بمتوسط سرعة بلغ 68. 264 كم في الساعة، وتفوق بفارق عشر ثوان على الرقم القياسي للفة الواحدة الذي سجله البريطاني لويس هاميلتون سائق مكلارين في طريقه إلى مركز الانطلاق الأول في مونزا عام 2020.

وصرخ فيرستابن عبر إذاعة ريد بول: «نعم يا رفاق، نعم، هذا أمر لا يصدق «اهدأوا، كل شيء على ما يرام».

وقال فيرستابن: «كانت المنافسة محتدمة، وما زلنا نفتقر إلى القليل من المهارة، وقمنا ببعض التغييرات النهائية التي أعتقد أنها سمحت لي ببذل المزيد من الجهد، وهذا بالضبط ما نحتاجه في التجارب الرسمية، بالنسبة لنا، إنها لحظة رائعة».

وأضاف «تاريخياً، لطالما كان السباق هذا الموسم أكثر تعقيدا بالنسبة لنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، هذا كل ما يمكننا فعله، وسنرى ما سيحدث غداً».