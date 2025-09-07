الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كوريا الجنوبية تكسب أميركا ودياً

كوريا الجنوبية تكسب أميركا ودياً
7 سبتمبر 2025 11:52

 
نيويورك (أ ف ب)

تغلبت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة 2-0، في مباراة ودية في نيوجيرسي، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.
تألق في المباراة مهاجم كوريا الجنوبية ونادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي هيونج-مين سون، الذي سجل هدفاً وصنع آخر.
افتتح سون التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة بيسراه من زاوية ضيقة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ليضيف لي دونج-جيونج الثاني بكرة بكعبه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وأعرب مدرب المنتخب الأميركي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عن أسفه لنتيجة المباراة بقوله: «كنا أفضل من كوريا الجنوبية، لكن عندما لا ننهي الهجمات تصبح الأمور معقدة».
وأضاف: «على الرغم من النتيجة، فقد تطور أداء الفريق منذ نهائي الكأس الذهبية (خسره أمام المكسيك) مع مجموعة جديدة من اللاعبين، ويتعين علينا أن نكون إيجابيين».
ويخوض المنتخب الأميركي مباراة أخرى، الثلاثاء، ضد اليابان في كولومبوس (ولاية أوهايو).

أميركا
كوريا الجنوبية
نيوجيرسي
كأس العالم
ماوريسيو بوكيتينيو
هيونج مين سون
