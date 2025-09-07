الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

دي يونج يدخل قائمة المصابين في برشلونة!

دي يونج يدخل قائمة المصابين في برشلونة!
7 سبتمبر 2025 16:44


أمستردام (د ب أ)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن فرينكي دي يونج غادر معسكر الطواحين بقيادة المدرب رونالد كومان، وعاد إلى ناديه برشلونة الإسباني، لعدم جاهزيته البدنية للمشاركة في المواجهة أمام ليتوانيا بتصفيات كأس العالم 2026.
وذكر بيان صادر عن اتحاد الكرة الهولندي: «فرينكي دي يونج غادر معسكر المنتخب، نظراً لعدم جاهزيته البدنية للمشاركة في المواجهة أمام ليتوانيا بتصفيات كأس العالم 2026، عقب مشاركته أمام بولندا».
واضطر دي يونج لمغادرة الملعب خلال تعادل بلاده مع بولندا بهدف لمثله، وأوضح كومان، لاحقاً، في مؤتمر صحفي، أنه فعل ذلك حرصاً على سلامته، حيث أخبره اللاعب أنه يعاني من ألم في عضلات الظهر.
وأظهرت الفحوصات الطبية عدم جاهزية لاعب برشلونة للمشاركة أمام ليتوانيا، قبل أن تتقرر عودته إلى النادي الكتالوني.
ويخضع دي يونج لفحص طبي من خلال أطباء نادي برشلونة، الذين سيقيمون مدة غيابه وما إذا كان لائقاً للعب أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.
وانضم دي يونج لقائمة المصابين في برشلونة، والتي تضم أليخاندرو فالدي، الذي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة خلال التدريب يوم الأربعاء الماضي وجافي، الذي لا يزال يعاني من مشكلة في ركبته وخضوعه لعملية جراحية، كما أنهى لامين يامال مباراة إسبانيا أمام بلغاريا وهو يعاني من مشكلة في الظهر، لكنها ليست خطيرة.

