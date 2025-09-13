الأرقام تتوقع.. من يحسم «ديربي مانشستر»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تتجدد واحدة من أكبر المنافسات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب الاتحاد، ويجد فريق بيب جوارديولا نفسه في وضع غير مألوف، وهو المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعد خسارته مباراتين من أصل 3 مباريات، في المقابل يتقدم فريق روبن أموريم بنقطة واحدة على غريمه، محتلاً المركز التاسع.

كان من المتوقع أن يصحح «مان سيتي» أخطاء الموسم الماضي وينافس على اللقب هذه المرة، لكن بعد خسارتين متتاليتين أصبح متأخراً بالفعل بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر وحامل اللقب.

وفي الوقت نفسه، حقق «اليونايتد» فوزه الأول هذا الموسم في آخر مباراة له ضد بيرنلي، على ملعب أولد ترافورد، لكن هذا الفوز جاء بعد خروج مهين من كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد فريق جريمسبي تاون من دوري الدرجة الرابعة.

بحسب شبكة «أوبتا»، من المتوقع أن يفوز مانشستر سيتي على أرضه بنسبة 65.6%، في حين يسعى اليونايتد لتحقيق انتصارين متتاليين في ملعب الاتحاد للمرة الأولى منذ مارس 2021، رغم أن فرص فوزه يوم الأحد لا تتجاوز 15.8%، وتزداد احتمالية التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين بنسبة 18.6%.

فاز مان سيتي بـ 5 من آخر 8 مباريات خاضها ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (تعادل واحد، خسر مباراتين)، رغم أنه فشل في الفوز بأي من المباراتين (تعادل واحد، خسر مباراة واحدة) الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

فاز أموريم الموسم الماضي، على فريق جوارديولا مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد، كما تعادلا من دون أهداف في لقاء الدور الثاني، أبريل الماضي، وكبد اليونايتد 25% من إجمالي هزائم جوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي مدرباً لمان سيتي، حيث فاز «الشياطين الحمر» عليه 4 مرات في ملعب الاتحاد في 16 مباراة.

منذ موسم 2015-2016، فاز الفريق المضيف في 6 مباريات فقط من أصل 20 مباراة في الدوري الإنجليزي في ديربي مانشستر (تعادل 4، وخسر 10)، وبدا أداء السيتي مبشراً بعد فوزه على وولفرهامبتون برباعية في الجولة الافتتاحية، لكن هزيمتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون، أثرتا سلباً على أداء الفريق.

في الواقع، خسر مان سيتي مباراتين من أول 3 مباريات له في الدوري لأول مرة منذ موسم 2004-2005 (فاز بمباراة واحدة)، في حين أن هذا هو أقل عدد من النقاط (3) حصده جوارديولا في أول 3 مباريات له في الدوري هذا الموسم.

بينما آخر مرة خسر فيها سيتي 3 مباريات من أول 4 جولات كانت في موسم 1995-1996، وهو الموسم الذي هبط فيه الفريق في النهاية. يبدو هذا السيناريو مستبعداً، نظراً لأن احتمال فوز سيتي بالدوري لا يزال 6.3% وفقاً لإحصائيات أوبتا، إلا أن أداء الفريق مؤخرا أثار بعض القلق.

خسر جوارديولا 49 مباراة من أصل 345 مباراة له في الدوري الإنجليزي (فاز 247 وتعادل 49)، مع 22% من تلك الهزائم جاءت منذ بداية نوفمبر الماضي (11 هزيمة).

وفي المقابل، أدى فوز يونايتد 3-2 على بيرنلي في آخر مباراة إلى تخفيف الضغط على أموريم بشكل طفيف بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم، لكن الشياطين الحمر لا يزالون بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لقلب الأمور.

كان هذا الفوز هو الفوز الثامن فقط ليونايتد في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أموريم (7 تعادلات و15 خسارة)، حيث جاء نصف انتصاراته ضد فرق صاعدة، وأمام الفرق غير الصاعدة إلى الدرجة الأعلى في ذلك الموسم، بلغت نسبة فوز المدرب البرتغالي 16% فقط (4 انتصارات من أصل 25).