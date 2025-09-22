قبل قمة الأربعاء.. الوحدة يتفوق على الجزيرة في عصر الاحتراف

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة بعد غد الأربعاء في ديربي العاصمة أبوظبي الشهير، وتعد هذه المباراة ذات خصوصية شديدة بين الفريقين، لاسيما وأنها تعتبر بطولة بحد ذاتها.

وتؤكد الأرقام تفوق الوحدة في المواجهات المباشرة بين الفريقين بشكل عام منذ بداية عصر الاحتراف، كما تؤكد أن التفوق في الفترة الأخيرة كان بلون قميص العنابي أيضاً، حيث يعود آخر فوز للجزيرة على الوحدة إلى مباراة الدور الأول من موسم 2020- 2021

أما بشكل عام، فقد التقى الفريقان 33 مرة منهم مباراتين تم إلغاء نتيجتهما في موسم 2019 -2020، وحقق الوحدة الفوز في 13 مرة في حين حقق الجزيرة الفوز في تسع مرات، فيما حضر التعادل بين الفريقين في عشر مواجهات مع الوضع في الاعتبار أن مباراتي موسم 2019 - 2020 اللتين تم إلغاء نتيجتهما كانتا في صالح الوحدة الذي حقق الفوز في المباراتين.

وتعد مواجهة الدور الثاني لموسم 2016 - 2017 التي حقق فيها الجزيرة الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، هي الفوز الأكبر بين الفريقين في الدوري بعصر الاحتراف.

فيما كان موسم 2017 -2018 هو الموسم الوحيد الذي حقق فيه أحد الفريقين الفوز، ذهاباً وإياباً، عندما فاز الوحدة 4-2 و 4-1 على الترتيب، كما حقق العنابي نفس الرقم بالفوز، ذهاباً وإياباً في الموسم الذي تم إلغاء نتيجة مبارياته.

وعلى صعيد الأهداف فبقد سجل هجوم الوحدة 55 هدفاً في مرمى الجزيرة، فيما سجل فخر أبوظبي 54 هدفاً في مرمى أصحاب السعادة، ليكون التفوق لصالح الوحدة بفارق هدف واحد.

أرقام المواجهات

فوز الوحدة 13 مرة

فوز الجزيرة 9 مرات

التعادل 10 مرات

أكبر فوز 5-1 لصالح الجزيرة

أهداف الوحدة: 55

أهداف الجزيرة: 54