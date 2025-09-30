حقق إيرادات قياسية.. إنتر يسجل أول أهدافه الربحية بعد 15 عاماً!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي إنتر ميلان عن تحقيق أول أرباح مالية منذ 15 عاماً، بعد إغلاق السنة المالية 2024-2025 بصافي ربح قدره 35.4 مليون يورو، مقارنة بخسائر بلغت 35.7 مليون يورو في العام السابق.

كما سجّل النادي إيرادات قياسية وصلت إلى 567 مليون يورو، وهو أعلى رقم في تاريخ أندية الدوري الإيطالي، حيث أرجع النادي هذه القفزة إلى زيادة العوائد من البطولات المحلية والأوروبية، إضافة إلى المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وأكد البيان الرسمي أن التوسع في المجالات التجارية وارتفاع عائدات الرعاية ساهم بشكل كبير في الأرقام القياسية، وفي إطار إعادة الهيكلة المالية، قام إنتر بسداد كامل السندات السابقة، وتأمين قرض طويل الأجل بقيمة 350 مليون يورو، بتصنيف استثماري يقلل من تكاليف التمويل.

كما وافق المالكون «أوك تري» على ضخ 100 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية، تشمل تطوير مرافق التدريب، إلى جانب توقيع شراكات عالمية جديدة مع شركتي Fanatics وBYD المتخصصة في السيارات الكهربائية.

ووصف النادي هذه النتائج بأنها دليل على الانضباط المالي، الذي يتيح للفريق بقيادة كريستيان كيفو تعزيز قوته على أرض الملعب، مع ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.