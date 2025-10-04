سباق زايد الخيري.. «نهر العطاء» يصل إلى ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو (الاتحاد)

تنطلق غداً الأحد، منافسات «سباق زايد الخيري» في محطته العالمية الثانية، والذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بأميركا الجنوبية، وتحديداً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ضمن سباقات موسم 2025-2026، وذلك بمشاركة آلاف العدائين الذين توافدوا من داخل البرازيل وخارجها، إلى جانب نحو 200 عداء من أبناء الإمارات وبناتها.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري انتهاء جميع أعمال التحضيرات والاستعدادات وفق أعلى مستويات الجاهزية، لانطلاق هذا الحدث الرياضي الخيري والإنساني الذي يعكس الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مجسداً رسالته في العطاء والتكافل بين الشعوب.

وتتنوع مسارات السباق بين 5 و10 كلم، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة التفاعلية المصاحبة للحدث، بما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يحظى به السباق من المجتمع البرازيلي ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

وشهد السباق توافد أكثر من 250 وفداً دولياً من مختلف دول العالم، في أجواء رياضية وإنسانية تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسائله في العطاء والوحدة الإنسانية.

وسيُخصّص ريع نسخة سباق ريو لصالح مؤسسة «ريو سوليداريو»، إحدى المؤسسات غير الربحية الرائدة في البرازيل، والتي تعمل على دعم الأطفال والنساء والأسر الأكثر احتياجاً وتوفير فرص الدمج الاجتماعي، في انسجام مع رسالة السباق العالمية المتمثلة في تحويل الرياضة إلى منصّة لصناعة الأمل وإحداث أثر مباشر في حياة الناس.

ويُعد تنظيم السباق في ريو دي جانيرو محطة مفصلية في مسيرته العالمية، حيث انطلق من أبوظبي عام 2001 ليصل اليوم إلى قارات العالم، جامعاً عشرات الآلاف تحت مظلة الرياضة والعمل الخيري، ليظل «السباق الأكثر عوناً في العالم» رمزاً متجدداً للإرث الإنساني الذي تركه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والذي تتناقله الأجيال عاماً بعد عام.

ويحظى سباق زايد الخيري في موسم 2025-2026 بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الحبتور، وشركة نورينكو، في شراكة تعكس التزامهم المشترك بمواصلة تعزيز ونشر إرث الوالد المؤسس.