السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرازيل تستعرض أمام كوريا الجنوبية بـ «خماسية»

البرازيل تستعرض أمام كوريا الجنوبية بـ «خماسية»
10 أكتوبر 2025 19:14

 
سيول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!


سجل الجناح البرازيلي لنادي تشيلسي الإنجليزي الموهبة الصاعدة الشاب إيستيفاو (18 عاماً) هدفين، وقاد منتخب بلاده لفوز ساحق على كوريا الجنوبية، المتأهلة لكأس العالم، بخماسية نظيفة في مباراة ودية أقيمت تحت الأمطار في ملعب سيول.
وخاض القائد هيونج-مين سون مباراته الرقم 137 مع كوريا الجنوبية، محققاً رقماً قياسياً بقميص بلاده، في إطار الاستعدادات لنهائيات مونديال 2026 المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل.
وحسم كلا المنتخبين الكوري والبرازيل تأهلهما لكأس العالم، حيث سيخوض سون مشاركته الرابعة في النهائيات.
وكان مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق البالغ 33 عاماً والذي انتقل إلى الدوري الأميركي في أغسطس، يتساوى مع مواطنيه ميونج-بو هونج، مدرب المنتخب الحالي، وبوم-كون شا بـ 136 مباراة.
وتقدم المنتخب البرازيلي الذي يشرف عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر الشاب إيستيفاو من مسافة قريبة بعد تمريرة من برونو جيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، قبل أن يضيف رودريجو مهاجم ريال مدريد الإسباني الثاني، بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة اخترقت الشباك قبل صافرة نهاية الشوط الأول (41).
ولعب الضيوف بتشكيلة قوية بقيادة ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد، في خط الهجوم، وخلفه مباشرة الثلاثي الخطير إيستيفاو ورودريجو وزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
ورفع المنتخب البرازيلي غلته بعد الاستراحة مباشرة، بعدما أضاف إيستيفاو ورودريجو هدفين آخرين في غضون ثلاث دقائق (47 و49)، قبل أن يختتم فينيسيوس المهرجان التهديفي في الدقيقة 77.
وتلعب البرازيل أمام اليابان في طوكيو الثلاثاء، بينما تستضيف كوريا الجنوبية المنتخب الباراجواياني.

كأس العالم
البرازيل
كوريا
كوريا الجنوبية
رودريجو
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
تشيلسي
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©