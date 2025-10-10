البرازيل تستعرض أمام كوريا الجنوبية بـ «خماسية»



سيول (أ ف ب)



سجل الجناح البرازيلي لنادي تشيلسي الإنجليزي الموهبة الصاعدة الشاب إيستيفاو (18 عاماً) هدفين، وقاد منتخب بلاده لفوز ساحق على كوريا الجنوبية، المتأهلة لكأس العالم، بخماسية نظيفة في مباراة ودية أقيمت تحت الأمطار في ملعب سيول.

وخاض القائد هيونج-مين سون مباراته الرقم 137 مع كوريا الجنوبية، محققاً رقماً قياسياً بقميص بلاده، في إطار الاستعدادات لنهائيات مونديال 2026 المقررة في أميركا الشمالية العام المقبل.

وحسم كلا المنتخبين الكوري والبرازيل تأهلهما لكأس العالم، حيث سيخوض سون مشاركته الرابعة في النهائيات.

وكان مهاجم توتنهام الإنجليزي السابق البالغ 33 عاماً والذي انتقل إلى الدوري الأميركي في أغسطس، يتساوى مع مواطنيه ميونج-بو هونج، مدرب المنتخب الحالي، وبوم-كون شا بـ 136 مباراة.

وتقدم المنتخب البرازيلي الذي يشرف عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر الشاب إيستيفاو من مسافة قريبة بعد تمريرة من برونو جيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، قبل أن يضيف رودريجو مهاجم ريال مدريد الإسباني الثاني، بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة اخترقت الشباك قبل صافرة نهاية الشوط الأول (41).

ولعب الضيوف بتشكيلة قوية بقيادة ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد، في خط الهجوم، وخلفه مباشرة الثلاثي الخطير إيستيفاو ورودريجو وزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

ورفع المنتخب البرازيلي غلته بعد الاستراحة مباشرة، بعدما أضاف إيستيفاو ورودريجو هدفين آخرين في غضون ثلاث دقائق (47 و49)، قبل أن يختتم فينيسيوس المهرجان التهديفي في الدقيقة 77.

وتلعب البرازيل أمام اليابان في طوكيو الثلاثاء، بينما تستضيف كوريا الجنوبية المنتخب الباراجواياني.