الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

29 ميدالية حصاد منتخبنا في كأس العالم للكيك بوكسينج

29 ميدالية حصاد منتخبنا في كأس العالم للكيك بوكسينج
13 أكتوبر 2025 14:41

 
أبوظبي (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج إنجازاً جديداً بعد فوزه بـ 29 ميدالية ملونة، محتلاً المركز التاسع في الترتيب العام من أصل 47 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج التي أُقيمت في أوزبكستان على مدار أربعة أيام.
وجاء حصاد المنتخب الوطني بإجمالي 7 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العالمية.
وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن المرحلة التحضيرية، استعداداً لبطولة العالم للكيك بوكسينج للسنيرز والماسترز التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2025.
وبهذه المناسبة، قال علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وعضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بما حققه أبطال الإمارات في هذه البطولة العالمية، فقد أثبتوا مجدداً قدرتهم على المنافسة في أهم المحافل الدولية. كما نؤكد أن هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين، واهتمام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، على تأهيل اللاعبين وصقل مهاراتهم وتسخير جميع إمكانيات النجاح للمنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب».
وأضاف: «نعتبر هذه النتيجة خطوة جديدة لتعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضات القتالية العالمية. كما تمثل بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج في أوزبكستان محطة مهمة ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السنيرز والماسترز التي تحتضنها أبوظبي في نوفمبر 2025».

أخبار ذات صلة
إعادة انتخاب النيادي نائباً لرئيس «الدولي للمواي تاي»
أبوظبي تستضيف «كونجرس» الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج
الكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
منتخب الكيك بوكسينج
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©