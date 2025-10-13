29 ميدالية حصاد منتخبنا في كأس العالم للكيك بوكسينج



أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج إنجازاً جديداً بعد فوزه بـ 29 ميدالية ملونة، محتلاً المركز التاسع في الترتيب العام من أصل 47 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج التي أُقيمت في أوزبكستان على مدار أربعة أيام.

وجاء حصاد المنتخب الوطني بإجمالي 7 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، وسط منافسة قوية من نخبة المنتخبات العالمية.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن المرحلة التحضيرية، استعداداً لبطولة العالم للكيك بوكسينج للسنيرز والماسترز التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2025.

وبهذه المناسبة، قال علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج وعضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بما حققه أبطال الإمارات في هذه البطولة العالمية، فقد أثبتوا مجدداً قدرتهم على المنافسة في أهم المحافل الدولية. كما نؤكد أن هذا الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين، واهتمام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، على تأهيل اللاعبين وصقل مهاراتهم وتسخير جميع إمكانيات النجاح للمنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب».

وأضاف: «نعتبر هذه النتيجة خطوة جديدة لتعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضات القتالية العالمية. كما تمثل بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج في أوزبكستان محطة مهمة ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي السنيرز والماسترز التي تحتضنها أبوظبي في نوفمبر 2025».