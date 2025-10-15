إنجلترا.. «المونديال» التاسع على التوالي!

ريجا (رويترز)



حجزت إنجلترا مكانها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بعد أن سجل قائدها هاري كين هدفين، في فوز ساحق 5-صفر خارج أرضها على لاتفيا، ليضمن حسم صدارة مجموعتها في التصفيات.

ولم تكن هناك شكوك كبيرة طيلة مشوار التصفيات في أن إنجلترا ستصل إلى البطولة الكبرى التاسعة على التوالي، لكن الآن يمكنهم رسمياً البدء في وضع خططهم.

واستغرقت إنجلترا 25 دقيقة، لكسر الجمود في ملعب دوجافا المحاط بالأشجار، حين انطلق أنتوني جوردون من اليسار، ليسدد كرة قوية في مرمى حارس لاتفيا.

وارتكب أصحاب الأرض، الذين يحتلون المركز 137 في تصنيف «الفيفا»، خطأين قبل الاستراحة مباشرة استغلهما كين من بينها ضربة جزاء.

وحول مكسيمز تونيسيفز عرضية جيد سبنس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، ثم قتل البديل إبريتشي إيزي المباراة بتسجيله الهدف الخامس بتسديدة رائعة في الدقائق الأخيرة.

ويملك منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل 18 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من مبارياته الست، بينما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وقال كين، الذي عزز رصيده القياسي من الأهداف مع إنجلترا إلى 76 هدفاً، لشبكة آي.تي.في سبورت «بطولة أخرى، جعلناها تبدو سهلة، لكن يتعين علينا التركيز بشكل كامل على كل مباراة».

وأضاف «لا يهم من نلعب ضده، المهم هو تحديد معايير عالية والحفاظ على الزخم».

وتنتظر إنجلترا اختبارات أكثر صعوبة إذا أرادت الفوز بأول بطولة كبرى للرجال منذ كأس العالم 1966، لكن فيما يتعلق بمباريات التصفيات، فإن قليلين هم فقط من يستطيعون مجاراتها.

ولم يخسر المنتخب الإنجليزي في آخر 37 مباراة له في تصفيات كأس العالم منذ عام 2009، على الرغم من أن سجل إسبانيا المتمثل في 66 مباراة بدون هزيمة في التصفيات بين عامي 1993 و2021 لا يزال غير قابل للتغيير.

وبما في ذلك تصفيات بطولة أوروبا، فإن سلسلة مبارياتها التي لم تخسرها بلغت 57 مباراة منذ عام 2015.

وأكمل توخيل الجزء السهل من مهمته بقيادة إنجلترا إلى نهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واستمتع بالاحتفال تحت المطر بينما كان لاعبوه يحظون بحفاوة بالغة من قبل البعثة المسافرة.

وقال المدرب الألماني «قدمنا أداءً رائعاً وحققنا نتيجة رائعة، ستة انتصارات والخروج بشباك نظيفة في ست مباريات، وأنا سعيد للغاية».

وأضاف «كنا مسيطرين على كل المباريات وكنا متعطشين للفوز،. نحن في طريقنا إلى النهائيات، نلعب بأسلوب الضغط المتقدم وأسلوب يعتمد على القوة البدنية، لكن الجميع يتقبل ذلك، إنه لمن دواعي سروري تدريبهم (منتخب إنجلترا)، خطوة بخطوة سنصل لما نصبو إليه».

وتتجلى سهولة تأهل إنجلترا إلى نهائيات العام المقبل في حقيقة أنها واجهت فرصتين فقط على المرمى في مبارياتها الست حتى الآن.

وأجبر إدواردز داسكيفيتش الحارس جوردان بيكفورد على تصدي لتسديدة في الشوط الثاني، لكن حارس إنجلترا كان على قدر المسؤولية، ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، معززا بذلك رقمه القياسي.

وتختتم إنجلترا مشوارها في التصفيات بمواجهة على أرضها ضد صربيا، ثم زيارة ألبانيا في نوفمبر المقبل.