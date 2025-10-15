توخيل يتقبل «مزاح» جماهير إنجلترا!



ريجا (رويترز)



نظر توماس توخيل، مدرب إنجلترا، للجانب المضحك في سخرية الجماهير المسافرة من المدرب الألماني خلال فوز فريقه على لاتفيا 5 - صفر في ريجا تحت الأمطار.

وكان توخيل قد انتقد جماهير إنجلترا في ملعب ويمبلي الأسبوع الماضي، متّهماً إياها بعدم تقديم الدعم الكافي خلال فوز روتيني على ويلز ودياً 3 - صفر.

وكانت الجماهير أكثر صخباً أثناء احتفالها بتأهل إنجلترا إلى كأس العالم العام المقبل، وفي إحدى اللحظات هتفوا «هل نحن صاخبون بما فيه الكفاية بالنسبة لك»؟

وقال مدرب تشيلسي السابق: «تلقيت بعض الانتقادات في الشوط الأول، وهذا عادل بما فيه الكفاية، أتقبّل الأمر بروح الدعابة، بحسّ فكاهي جيد، أتقبّل ذلك، كانت لديهم أسباب معقولة بسبب تصريحاتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية، تلقيت بعض الانتقادات ووجدتها مبتكرة للغاية، جعلتني أبتسم وهذا ما يجب أن يكون، إنها دعابة بريطانية وبالتأكيد يمكنني تحملها. لا ضير في ذلك، كان الدعم الليلة رائعاً، ونحن متأكدون جداً من أن الدعم في أميركا سيكون رائعاً للغاية، نحن بحاجة إليه».