برونو فرنانديز يرفض عرضاً من السعودية



لندن (أ ف ب)



كشف البرتغالي برونو فرنانديز أنه رفض عرضاً مغرياً من السعودية، مفضّلاً مواصلة مسيرته وتحقيق طموحاته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتجه قائد يونايتد فرنانديز لخوض مباراته الـ300 مع النادي عندما يلتقي برايتون في أولد ترافورد السبت.

ولم تكن الفترة التي قضاها فرنانديز مع الفريق وردية، إذ أنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو أسوأ مركز حقّقه النادي في الدوري الممتاز منذ موسم 1973-1974.

كما خسر نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام توتنهام، لتتحطم بذلك آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخُيّر فرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية بين البقاء أو الرحيل، بعدما أبدى نادي الهلال السعودي، وفقاً للتقارير، اهتمامه بالتعاقد معه.

لكنه رفض الانتقال، مفضّلاً التركيز على استكمال ما لم ينجزه بعد مع بطل إنجلترا 20 مرة والذي أحرز آخر لقب له في 2013.

وقال فرنانديز في إشارة إلى زوجته آنا وعائلته «دائما نقول إن لدينا عرضاً من السعودية، لأنه من الواضح أنه أينما ذهبت، عليهم أن يأتوا معي، يمكنهم أن يرفضوا، لكنني أفضل أن يكونوا معي».

وأضاف «وبالطبع أول شيء قالته لي كان: «هل حققت كل ما كنت ترغب في تحقيقه مع النادي؟ لأنها تعرف أنني لم أفعل بعد».

تعرض فرنانديز أحياناً للانتقاد بسبب أسلوبه العاطفي المفرط على أرض الملعب، حيث يواجه زملاؤه في الفريق أحياناً صرخات وانفعالاته المحبطة.

وأوضح فرنانديز «تحدث المدرب معي، وقال إنني ما زلت جزءاً من المشروع، وأنه يريد بقائي، وكرر النادي نفس الشيء».

وأضاف «لطالما قلت إنه إذا كان موقف النادي كالتالي: «برونو، نريد الاستفادة مالياً، ولا نرى أنك جزء من المشروع المستقبلي»، أو أي شيء من هذا القبيل، فسأكون مثل: «حسناً، عليّ أن أجد حلا لنفسي، ما هو الأفضل لي ولعائلتي، وسأرحل».

وتابع «لكن من الواضح أن هذا لم يكن الحال، شعرت أنني ما زلت جزءا من الخطة، وأن بإمكاني المساهمة في مساعدة النادي لتحقيق أهدافنا».

ويملك فرنانديز عقداً مع يونايتد حتى 2027، مع خيار تمديده لسنة إضافية.