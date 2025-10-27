قمة بين فرانكفورت ودورتموند في كأس ألمانيا



ميونيخ (أ ف ب)



يستضيف آينتراخت فرانكفورت بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، في قمة الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بينما يسافر بايرن ميونيخ إلى كولونيا، الأربعاء، في سعيه لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية.

يفتتح آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند اللذان تفصل أربع نقاط بينهما في البوندسليجا، (18 نقطة لدورتموند في المركز الرابع، و14 نقطة لفرانكفورت في المركز السادس)، الدور الثاني الثلاثاء، في قمة نارية بين فريقين يتنافسان في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويملكان الرصيد ذاته من الألقاب في مسابقة الكأس (5 لكل منهما).

ويدخل فرانكفورت المواجهة بمعنويات عالية نسبياً، بعدما استعاد توازنه عقب خسارة مذلة في المسابقة القارية العريقة أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-5 منتصف الأسبوع الماضي، حيث تغلب على سانت باولي الوافد حديثاً 2-0 السبت في المرحلة الثامنة.

من جهته، يخوض دورتموند اللقاء من أجل تأكيد صحوته بفوز ثالث توالياً منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ 1-2 في الدوري ما كلفه التخلي عن المركز الثالث لمصلحة لايبزج.

وعاد دورتموند بفوز ثمين من كوبنهاغن (4-2) في دوري الأبطال، ثم تغلب بشق الأنفس على ضيفه كولن 1-0 السبت في «البوندسليجا».

وسيكون كولن ندا قوياً الأربعاء لبايرن ميونيخ الساعي لرفع انتصاراته المتتالية إلى 14 في مختلف المسابقات وفض شراكة الرقم القياسي مع ميلان الإيطالي الذي حقق 13 فوزاً متتالياً بقيادة مدربه فابيو كابيلو في موسم 1992-1993.

ولم يهدر النادي البافاري بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني أي نقطة في مختلف المسابقات هذا الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة في ثماني مراحل من الدوري، مسجلاً 30 هدفاً مقابل أربعة أهداف فقط استقبلت شباكه، وثلاثة انتصارات متتالية في دوري الأبطال، مسجلاً 12 هدفاً مقابل هدفين فقط دخلا مرماه، وواحد في الكأس السوبر المحلية، عندما تغلب على شتوتجارت 2-1، وآخر في الدور الأول لمسابقة الكأس المحلية على مضيفه فيهين من الدرجة الثالثة (3-2).

ويأمل النادي البافاري في فك النحس الذي يلازمه في عدم بلوغ دور الأربعة لمسابقة الكأس المحلية منذ فوزه بلقبه العشرين والأخير (رقم قياسي) في عام 2020، حيث خرج من الدور الثاني في مواسم 2020-2021، و2021-2022، و2023-2024، ومن ثمن النهائي في موسم 2024-2025، ومن ربع النهائي في موسم 2022-2023.

ويحتل كولن، المتوج بلقب مسابقة الكأس أربع مرات آخرها عام 1983، المركز الثامن في الدوري، لكنه لم يذق طعم الفوز في مباراتيه الأخيرتين.

ويسافر شتوتجارت حامل اللقب وثالث الدوري إلى ماينز الأربعاء لمواجهة فريقها المحلي الذي يعاني الأمرين ويحتل المركز السادس عشر، في إحدى خمس مباريات بين أندية الدرجة الأولى بعد فرانكفورت- دورتموند، كولن-بايرن، هايدنهايم-هامبورج، وسانت باولي-هوفنهايم.

وكان شتوتجارت توج بلقب الموسم الماضي على حساب المفاجأة أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية، والذي يلتقي مع مضيفه أونيون برلين الأربعاء.

ويلعب الثلاثاء أيضاً فولفسبورج مع هولشتاين كيل من الدرجة الثانية، وهرتا برلين مع إلفيرسبرج (ثانية)، وهايدنهايم مع هامبورج، وسانت باولي مع هوفنهايم، وأوجسبورج مع بوخوم (ثانية)، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع كارلسروه (ثانية)، وإينرجي كوتبوس (ثالثة) مع لايبزج.

ويلتقي الأربعاء أيضاً، ماينز مع شتوتجارت، وبادربورن (ثانية) مع باير ليفركوزن، وجرويتر فورث (ثانية) مع كايزرسلاوترن (ثانية)، وإيليرتيسن (رابعة) مع ماجدبورج (ثانية)، وفورتونا دوسلدورف (ثانية) مع فرايبورج، ودارمشتات (ثانية) مع شالكه (ثانية)، وأونيون برلين مع أرمينيا بيليفيلد (ثانية).