نهائي برازيلي لكوبا ليبرتادوريس



ساو باولو (أ ف ب)



المباراة النهائية لمسابقة كوبا ليبرتادوريس برازيلية خالصة مرة أخرى، بعد تأهل بالميراس عقب فوزه الكبير على ضيفه كيتو الإكوادوري برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي، معوضاً خسارته المفاجئة 0-3 ذهاباً.

ويلتقي بالميراس في النهائي في 29 نوفمبر المقبل في العاصمة البيروفية ليما مع مواطنه فلامنجو الذي تأهل على حساب راسينج كلوب الأرجنتيني بتعادلهما سلباً إياباً في بوينس أيرس، بعدما كان حسم مباراة الذهاب 1-0 في ريو دي جانيرو.

ويملك كل من بالميراس وفلامنجو ثلاثة ألقاب في المسابقة المرموقة المُرادفة لدوري أبطال أوروبا، وسبق أن تواجها في النهائي عام 2021، حين توّج بالميراس بطلاً بفوزه 2-1 بعد التمديد.

وجاء تأهل بالميراس إلى المواجهة النهائية بعد أن حقق «ريمونتادا» كبيرة، بفوزه الساحق على دار كيتو الإكوادوري برباعية نظيفة، بعدما خسر 0-3 ذهاباً في كيتو.

لكن المباراة النهائية لها حساباتها الخاصة، خصوصاً أن فلامنجو تغلب على بالميراس 3-2 منتصف هذا الشهر في لقاء جمعهما في الدوري المحلي.

وبمعزل عن هوية الفائز، فإن احدهما سيصبح الفريق البرازيلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة مع 4 أقاب، مع العلم أن إنديبندينتي الأرجنتيني هو الأكثر فوزاً باللقب (7) يليه مواطنه بوكا جونيورز (6) وبينارول الأوروجوياني (5) وريفر بلايت وإستوديانتيس الأرجنتينيين (4).

وطغى على المسابقة هذا العام وفاة مشجعين شابين، قتلا نتيجة تدافع جماهيري في تشيلي عندما حاول بعض المشجعين اقتحام الملعب بالقوة لحضور إحدى مباريات المسابقة.