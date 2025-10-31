السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهائي برازيلي لكوبا ليبرتادوريس

نهائي برازيلي لكوبا ليبرتادوريس
31 أكتوبر 2025 20:29


ساو باولو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رسالة من ستيفاو إلى جماهير تشيلسي
نهائي كوبا ليبرتادوريس.. فلامنجو وبالميراس يكرران مشهد 2021


المباراة النهائية لمسابقة كوبا ليبرتادوريس برازيلية خالصة مرة أخرى، بعد تأهل بالميراس عقب فوزه الكبير على ضيفه كيتو الإكوادوري برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي، معوضاً خسارته المفاجئة 0-3 ذهاباً.
ويلتقي بالميراس في النهائي في 29 نوفمبر المقبل في العاصمة البيروفية ليما مع مواطنه فلامنجو الذي تأهل على حساب راسينج كلوب الأرجنتيني بتعادلهما سلباً إياباً في بوينس أيرس، بعدما كان حسم مباراة الذهاب 1-0 في ريو دي جانيرو.
ويملك كل من بالميراس وفلامنجو ثلاثة ألقاب في المسابقة المرموقة المُرادفة لدوري أبطال أوروبا، وسبق أن تواجها في النهائي عام 2021، حين توّج بالميراس بطلاً بفوزه 2-1 بعد التمديد.
وجاء تأهل بالميراس إلى المواجهة النهائية بعد أن حقق «ريمونتادا» كبيرة، بفوزه الساحق على دار كيتو الإكوادوري برباعية نظيفة، بعدما خسر 0-3 ذهاباً في كيتو.
لكن المباراة النهائية لها حساباتها الخاصة، خصوصاً أن فلامنجو تغلب على بالميراس 3-2 منتصف هذا الشهر في لقاء جمعهما في الدوري المحلي.
وبمعزل عن هوية الفائز، فإن احدهما سيصبح الفريق البرازيلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة مع 4 أقاب، مع العلم أن إنديبندينتي الأرجنتيني هو الأكثر فوزاً باللقب (7) يليه مواطنه بوكا جونيورز (6) وبينارول الأوروجوياني (5) وريفر بلايت وإستوديانتيس الأرجنتينيين (4).
وطغى على المسابقة هذا العام وفاة مشجعين شابين، قتلا نتيجة تدافع جماهيري في تشيلي عندما حاول بعض المشجعين اقتحام الملعب بالقوة لحضور إحدى مباريات المسابقة.

 

كوبا ليبرتادوريس
البرازيل
بالميراس
فلامنجو
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©