الرياضة

محمد الشرقي يفتتح مبنى «الفجيرة للشطرنج»

محمد الشرقي خلال افتتاح مبنى نادي الفجيرة للشطرنج (وام)
1 نوفمبر 2025 01:01

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الرياضات الذهنية في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وتجاوز التحديات، ودورها في تطور المجتمعات والنهوض بركائز تنميتها.
جاء ذلك، خلال افتتاح سموه المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.
وأشار سموه إلى المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وحرص سموه على توفير أشكال الدعم والممكنات كافة التي تدعم تطوير المشاريع الثقافية والمجتمعية والرياضية، وتحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في هذه المجالات.
وتجول سموه في مرافق المبنى الجديد، مطّلعاً على مرافقه وخدماته التي تم تصميمها، وفق أعلى المواصفات العالمية في رياضة الشطرنج.
ويتسع النادي، الذي يعد مركزاً رياضياً فريداً من نوعه لممارسة الشطرنج، لقرابة 1000 لاعب ولاعبة، ما يمكّنه من استضافة أكبر البطولات على مستوى الإمارات والعالم بتوفير 3 قاعات كبرى لإقامة البطولات العالمية، مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح النقل المباشر للمباريات.
كما يضم المبنى مكتبة شطرنجية تم تصميمها بشكل مميز يخدم لاعبي رياضة الشطرنج بشكل متكامل.
وينفرد المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج عن بقية أندية العالم للشطرنج، بكونه صمم بالاستفادة من عناصر لعبة الشطرنج، وهي رقعة الشطرنج، وقطع الفيل والوزير والحصان، ويتضمن 9 قاعات تدريب حديثة مجهزة كبيئة تعليمية.
حضر الافتتاح، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور عبدالله علي آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتريم مطر، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من مسؤولي الأندية الشطرنجية في الدولة، وعدد من المديرين والمسؤولين الرياضيين من داخل الفجيرة وخارجها.

