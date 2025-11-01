«هدف مذهل» يمنح مانشستر يونايتد «نقطة»!



نوتنجهام (رويترز)



سجل أماد ديالو هدفاً مذهلاً، ليمنح مانشستر يونايتد التعادل 2-2 أمام مضيفه نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي محاولة لمواصلة صحوته تحت قيادة روبن أموريم، بدا أن اليونايتد في طريقه لضمان فوزه الرابع على التوالي في الدوري، بعد أن وضع المخضرم البرازيلي كاسيميرو الفريق الزائر في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 34.

لكن أداء اليونايتد تراجع في وقت مبكر من الشوط الثاني، ليسجل مورجان جيبس وايت ونيكولو سافونا هدفين في أقل من دقيقتين، ليساعدا فورست على قلب المباراة رأساً على عقب.

واستفاق اليونايتد لكن محاولاته باءت بالفشل، حتى أطلق ديالو تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، ليضمن نقطة لفريق المدرب أموريم.

وكاد ديالو أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليضيع يونايتد فرصة الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب حال فوزه.

وساعدت هذه النقطة اليونايتد على تجاوز غريمه مانشستر سيتي، الذي سيلعب الأحد، للمركز الخامس، ويقبع فورست في المركز الثامن عشر.