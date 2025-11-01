الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هدف مذهل» يمنح مانشستر يونايتد «نقطة»!

«هدف مذهل» يمنح مانشستر يونايتد «نقطة»!
1 نوفمبر 2025 21:35

 
نوتنجهام (رويترز)

أخبار ذات صلة
سلوت: أخيراً.. الحظ يبتسم في وجه ليفربول!
مدرب تشيلسي يكسب الرهان على جواو بيدرو!


سجل أماد ديالو هدفاً مذهلاً، ليمنح مانشستر يونايتد التعادل 2-2 أمام مضيفه نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي محاولة لمواصلة صحوته تحت قيادة روبن أموريم، بدا أن اليونايتد في طريقه لضمان فوزه الرابع على التوالي في الدوري، بعد أن وضع المخضرم البرازيلي كاسيميرو الفريق الزائر في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 34.
لكن أداء اليونايتد تراجع في وقت مبكر من الشوط الثاني، ليسجل مورجان جيبس وايت ونيكولو سافونا هدفين في أقل من دقيقتين، ليساعدا فورست على قلب المباراة رأساً على عقب.
واستفاق اليونايتد لكن محاولاته باءت بالفشل، حتى أطلق ديالو تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، ليضمن نقطة لفريق المدرب أموريم.
وكاد ديالو أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليضيع يونايتد فرصة الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب حال فوزه.
وساعدت هذه النقطة اليونايتد على تجاوز غريمه مانشستر سيتي، الذي سيلعب الأحد، للمركز الخامس، ويقبع فورست في المركز الثامن عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نوتنجهام
روبن أموريم
كاسيميرو
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©