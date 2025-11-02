الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يُحكِم قبضته على الصدارة بـ «هاري بوتر» و«الساحر كاكو»!

العين يُحكِم قبضته على الصدارة بـ «هاري بوتر» و«الساحر كاكو»!
2 نوفمبر 2025 17:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»


واصل العين صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة «الوصيف»، وذلك بعدما شهدت الجولة السابعة ظهوراً لافتاً لـ «الزعيم»، وفوزه على عجمان بـ «ثلاثية»، إلا أن أداء وتفوق «البنفسج» لم يكن «مصادفة»، بل نتيجة تفوق ميداني متكامل.
وكشفت لغة الأرقام عن امتلاك «الزعيم» زمام الكرة بنسبة استحواذ بلغت 54%، مقابل 46% لعجمان، وسدد العين 18 تسديدة، منها 7 على المرمى، مقابل تسديدة واحدة صحيحة لعجمان، كما بلغت دقة تمريرات العين 84.8% من أصل 429 تمريرة، مع 26 لمسة إيجابية داخل منطقة جزاء المنافس، وهو فارق هائل أمام 3 لمسات لعجمان.
ومن حيث البناء الهجومي، اعتمد العين على اللعب عبر العمق بنسبة 42% مع تنويع ناجح بين الطرفين «29% يميناً و29% يساراً»، ما جعل دفاع عجمان يتراجع بشكل متكرر إلى مناطق متأخرة بمتوسط تمركز بلغ 49.1 متر، مقابل 52.2 متراً للعين الذي ضغط أعلى الملعب، وأجبر منافسه على التمرير تحت الضغط.
كما قدّم الصربي فلاديمير إيفيتش واحدة من أكثر المباريات انضباطاً تكتيكياً هذا الموسم، إذ غيّر من شكل الهجوم بين 4-3-3 في البناء و4-2-4 عند التحولات، معتمداً على سرعة كاكو ورحيمي في ضرب خطوط عجمان المتقدمة، كما نفّذ الفريق 155 تمريرة إلى الأمام، وبلغ معدل تحويل الفرص إلى أهداف 18%، وهو ضعف المعدل الوسطي في الدوري، ما يعكس كفاءة التمركز الهجومي والتوظيف الأمثل للفراغات خلف دفاع عجمان.
واستخدم إيفيتش أدواته بذكاء في التبديلات، حيث أراح لاعبين ثم أشرك عناصر هجومية للحفاظ على النسق العالي حتى الدقيقة 90، وكان معدل العرضيات والاختراقات ثابتاً حتى بعد التغييرات «9 عرضيات طوال اللقاء».
ومن جديد، أثبت كل من بالاسيوس وأليخاندرو كاكو «الساحر»، أنهما عقل العين المفكّر في الأداء التكتيكي الهجومي، حيث أكملا 47 تمريرة ناجحة بدقة 95%، منها 24 في الثلث الهجومي، وسجّل هدف الافتتاح، كما صنع فرصتين محققتين، بينما صنع كاكو 6 فرص للتسجيل، إضافة إلى التمريرات العمودية ونفّذ بالاسيوس 3 كرات طويلة ناجحة وكاكو نفّذ 5 تمريرات طويلة ناجحة، كما حافظ على الكرة في 87% من محاولاته، وهو رقم يفسّر لماذا بدأ كل هجوم خطير من قدم بالاسيوس تحديداً.
وبالنظر لأرقام كاكو تحديداً، يمكننا الآن معرفة سر احتفاله بأسلوب شخصية الفيلم الشهير «هاري بوتر» وعصاه السحرية، حيث أثبت اليخاندرو بالفعل أنه ساحر من نوع خاص، لاسيما من حيث التنفيذ المبدع للهدف الثالث تحديداً في شباك علي الحوسني.
وعلى الجانب الآخر كان المغربي سفيان رحيمي «الدينامو» الأكثر نشاطاً، إذ سجّل 4 محاولات على المرمى وقدّم 4 تمريرات مفتاحية، أبرزها تمريرة الهدف الثالث لزميله روميرو في الدقيقة 81، ولم يكتفِ رحيمي بالدور الهجومي، بل أسهم في الضغط العالي واستعادة الكرات «3 استرجاعات ناجحة»، مع نسبة تمريرات بلغت 61% في الثلث الأخير، وهي الأعلى بين أجنحة الفريق.
وأظهر العين نسخة متكاملة من كرة القدم الحديثة، عبر «ضغط منظم، بناء هادئ، تنويع في الحلول، واستثمار للمهارة الفردية ضمن منظومة جماعية»، بينما أعطى أداء كاكو ورحيمي وبالاسيوس، التفوق الإبداعي للفريق، فيما منح إيفيتش الفريق التوازن والانضباط الذي حسم اللقاء مبكراً، وبالتالي أرسل العين بثلاثيته أمام عجمان رسالة واضحة، وهي أن البطولة تُحسم بالمنهج قبل الأسماء، أو بمعنى أدق «العين بمن حضر».

 

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
العين
عجمان
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©