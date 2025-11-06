الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عمر عبدالرحمن يعتزل كرة القدم

عمر عبدالرحمن يعتزل كرة القدم
6 نوفمبر 2025 22:35

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن عمر عبدالرحمن «عموري»، نجم منتخب الإمارات السابق، اعتزاله الرسمي لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات مع أندية العين والهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي والوصل.
وقال «عموري»: «أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات، كانت مسيرة صنعتها بالجهد، وبفضل دعم الأوفياء».
ويُعد عمر عبدالرحمن أحد أبرز المواهب في تاريخ كرة القدم الإماراتية، حيث سطع نجمه مع العين وقاد الفريق لتحقيق بطولات محلي، إلى جانب تألقه مع «الأبيض» في العديد من البطولات، ليكتب اسمه بين أفضل اللاعبين الذين مرّوا على الكرة الإماراتية والخليجية.

الإمارات
منتخب الإمارات
عمر عبدالرحمن
العين
الجزيرة
شباب الأهلي
الوصل
الهلال السعودي
