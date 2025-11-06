عمر عبدالرحمن يعتزل كرة القدم

معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعلن عمر عبدالرحمن «عموري»، نجم منتخب الإمارات السابق، اعتزاله الرسمي لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات مع أندية العين والهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي والوصل.

وقال «عموري»: «أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات، كانت مسيرة صنعتها بالجهد، وبفضل دعم الأوفياء».

ويُعد عمر عبدالرحمن أحد أبرز المواهب في تاريخ كرة القدم الإماراتية، حيث سطع نجمه مع العين وقاد الفريق لتحقيق بطولات محلي، إلى جانب تألقه مع «الأبيض» في العديد من البطولات، ليكتب اسمه بين أفضل اللاعبين الذين مرّوا على الكرة الإماراتية والخليجية.