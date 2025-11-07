ميسي يقود الأرجنتين في «الرحلة الأنجولية»

بوينوس أيرس(أ ف ب)

تقدم النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين بطل العالم لمواجهة أنجولا ودياً في 14 الحالي، فيما برز استدعاء المدرب ليونيل سكالوني لعدد من الأسماء الجديدة، من بينها مهاجم نادي ستراسبورج الفرنسي خواكين بانيشيلي هدّاف الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واختار سكالوني المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، 24 لاعباً للرحلة إلى لواندا لخوض هذه المباراة الاحتفالية في العاصمة الأنجولية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال البلاد.

ويؤازر القائد ميسي، على غرار العادة، في خط الهجوم خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

لكن في المقابل، استغنى سكالوني عن خدمات حارسه الأساسي إيميليانو مارتينيز للراحة، مفضلاً عليه حارس مرمى مرسيليا الفرنسي خيرونيمو رولي وحارس كريستال بالاس الإنجليزي والتر بينيتيس.

كما استبعد سكالوني عدداً من الأسماء الأخرى المعتادة على غرار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، إضافة إلى ماركوس أكونيا، ولاوتارو ريفيرو، وجونزالو مونتييل (ريفر بلايت)، وكذلك الحارس فاكوندو كامبيسس (راسينج)، وذلك بسبب انشغال أنديتهم بالمراحل الحاسمة من الدوري الأرجنتيني.

كما يغيب عن القائمة أيضاً قائد مارسيليا الفرنسي ليوناردو باليردي، ولاعب ريال مدريد الإسباني الشاب فرانكو ماستانتوونو بسبب الإصابة.

في المقابل، استُدعي للمرة الأولى المهاجم خواكين بانيشيلي، متصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 9 أهداف في 11 مباراة، إلى جانب الموهبة الصاعدة جانلوكا بريستيانّي، وصيف بطل العالم تحت 20 عاماً، ولاعب الوسط ماكسيمو بيروني.

ويستهل المنتخب الأميركي الجنوبي تدريباته في مدينة إلتشي الإسبانية، قبل التوجه إلى لواندا لخوض المباراة التحضيرية الوحيدة خلال هذه النافذة الدولية، وذلك بعد إلغاء المباراة الأخرى ضد الهند.

وفقاً لتقارير صحفية، فقد أنفقت أنجولا 12 مليون يورو من أجل استضافة أبطال العالم.