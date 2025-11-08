الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بيزا يحتفل بـ «الفوز الأول» في «الكالشيو»

بيزا يحتفل بـ «الفوز الأول» في «الكالشيو»
8 نوفمبر 2025 09:50

 
روما (أ ف ب)

حقق بيزا باكورة انتصاراته هذا الموسم، بفوزه على ضيفه كريمونيزي 1-0، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين بيزا بفوزه الأول إلى الألماني إيدريسا توريه الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75.
وهو الفوز الأول لبيزا بعد 6 تعادلات، منها 4 في المباريات الأخيرة، وأربع هزائم في الدوري، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتاً.
في المقابل، تجمّد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز العاشر بانتظار بقية نتائج هذه المرحلة.
وبات كريمونيزي مهدداً من قبل أتالانتا وساسوولو اللذين يتواجهان الأحد، وتورينو الذي يحلّ في «الديربي» ضيفاً على جاره يوفنتوس السبت (13 نقطة لكل منهم).
ويلعب السبت أيضاً ليتشي مع فيرونا، وكومو مع كالياري، وبارما مع ميلان.
وتتتابع المباريات الأحد، فيلعب بولونيا مع نابولي المتصدر، وجنوى مع فيورنتينا، وروما مع أودينيزي، والإنتر مع لاتسيو.

إيطاليا
الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
نابولي
روما
