«الكتف» يحرم ديوكوفيتش من «حفل الختام»!



تورينو (رويترز)



انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز سبع مرات بالبطولة الختامية للموسم، من المشاركة في نسخة هذا الموسم المقررة في تورينو بسبب إصابة في الكتف، وذلك بعد ساعات من فوزه بلقبه 101 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين عبر بطولة أثينا، وسيحل مكانه الإيطالي لورينسو موسيتي الذي خسر أمامه في النهائي.

واحتاج ديوكوفيتش إلى أقل من ثلاث ساعات بدقيقة واحدة ليتغلب 4-6 و6-3 و7-5 على الإيطالي موسيتي، لكنه سيغيب عن البطولة الختامية التي تنطلق الأحد.

وقال ديوكوفيتش (38 عاماً) عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «كنت أتطلّع حقاً للمنافسة في تورينو وتقديم أفضل ما لدي».

وأضاف: «لكن بعد المباراة النهائية في أثينا، أشعر بالحزن لأني مضطر للانسحاب بسبب إصابة مستمرة».

وكان ديوكوفيتش غاب أيضاً عن البطولة الختامية للموسم الماضي بسبب الإصابة، بعد فوزه بلقبه السابع في البطولة في نسخة عام 2023 عندما تغلب على حامل اللقب الحالي الإيطالي يانيك سينر.

وسيحل موسيتي، الذي كان يحتاج للفوز على ديوكوفيتش لتجاوز الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم وانتزاع بطاقة التأهل للبطولة الختامية، مكان ديوكوفيتش في مجموعة جيمي كونورز، بينما سيُصبح ألكسندر بوبليك الآن البديل المحتمل الأول لأي حالة انسحاب أخرى.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعبان إيطاليان في نفس النسخة من البطولة الختامية، كما أنها المشاركة الأولى لموسيتي.