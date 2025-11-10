الفوز الواثق يمنح إنتر قمة الدوري الإيطالي

ميلانو(رويترز)

تقدم إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على ضيفه لاتسيو، بفضل هدفين من لاوتارو مارتينيز في وقت مبكر من الشوط الأول وأنجي-يوان بوني بعد الاستراحة.

ودفعت النتيجة بإنتر ميلان إلى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة متساوياً مع روما صاحب المركز الثاني، والذي حقق الفوز 2-صفر على أرضه على أودينيزي.

ويأتي الثنائي المؤلف من ميلان ونابولي خلفهما برصيد 22 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

استغرق الأمر ثلاث دقائق حتى أعطى مارتينيز إنتر التقدم، حيث تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها القائد بقدمه نحو الزاوية البعيدة للمرمى.

وضاعف إنتر تقدمه وأشعل حماس جماهيره في الدقيقة 62، بعدما قد مرر فيدريكو ديماركو كرة منخفضة من أمام المرمى، لتجد بوني بدون رقابة عند القائم البعيد، ليسجل بسهولة.

وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 3-صفر عندما سجل بيوتر زيلينسكي هدفاً بعد ذلك بوقت قصير، لكن تم إلغاء هدفه بسبب لمسة يد من ديماركو أثناء بناء الهجمة.

وضغط لاتسيو من أجل العودة في النتيجة، ووجه ماريو جيلا ضربة رأس إلى باطن العارضة، لكن حارس إنتر يان سومر كان سريع الاستجابة لالتقاط الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.