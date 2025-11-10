الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفوز الواثق يمنح إنتر قمة الدوري الإيطالي

الفوز الواثق يمنح إنتر قمة الدوري الإيطالي
10 نوفمبر 2025 08:32

ميلانو(رويترز)
تقدم إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على ضيفه لاتسيو، بفضل هدفين من لاوتارو مارتينيز في وقت مبكر من الشوط الأول وأنجي-يوان بوني بعد الاستراحة.
ودفعت النتيجة بإنتر ميلان إلى صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة متساوياً مع روما صاحب المركز الثاني، والذي حقق الفوز 2-صفر على أرضه على أودينيزي.
ويأتي الثنائي المؤلف من ميلان ونابولي خلفهما برصيد 22 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
استغرق الأمر ثلاث دقائق حتى أعطى مارتينيز إنتر التقدم، حيث تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها القائد بقدمه نحو الزاوية البعيدة للمرمى.
وضاعف إنتر تقدمه وأشعل حماس جماهيره في الدقيقة 62، بعدما قد مرر فيدريكو ديماركو كرة منخفضة من أمام المرمى، لتجد بوني بدون رقابة عند القائم البعيد، ليسجل بسهولة.
وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 3-صفر عندما سجل بيوتر زيلينسكي هدفاً بعد ذلك بوقت قصير، لكن تم إلغاء هدفه بسبب لمسة يد من ديماركو أثناء بناء الهجمة.
وضغط لاتسيو من أجل العودة في النتيجة، ووجه ماريو جيلا ضربة رأس إلى باطن العارضة، لكن حارس إنتر يان سومر كان سريع الاستجابة لالتقاط الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

أخبار ذات صلة
بولونيا يقدم هدية إلى قطبي ميلانو بإسقاط نابولي!
ساسوولو يُعمّق جراح أتالانتا
إنتر ميلان
لاتسيو
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©