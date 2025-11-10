خورفكان يستعد للوحدة بفوز ودي على عجمان

فيصل النقبي (خورفكان)

حقق فريق خورفكان فوزاً على نظيره عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة منتصف الشهر الجاري.

واستثمر المدرب حسن العبدولي التجربة الودية بالشكل الأمثل، لتجربة عدد من لاعبيه والاطمئنان على جاهزية العناصر الأساسية والبديلة، حيث قدّم الفريق أداءً مميزاً من الناحية الهجومية والبدنية، عاكساً جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، شهدت التحضيرات غياب الثنائي طارق تيسودالي لانضمامه إلى المنتخب المغربي، والكوري كوون كيونج وون الذي التحق بصفوف منتخب بلاده، في إطار الاستحقاقات الدولية الجارية.

وتُعد هذه التجربة محطة مهمة ضمن برنامج إعداد خورفكان، الذي يعيش فترة فنية إيجابية بعد نتائجه الجيدة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة.