بعد التألق في «التضامن».. «الجودو» إلى بطولة زغرب جراند بري

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الوطني للجودو في بطولة زغرب جراند بري، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي بمشاركة حوالي 50 دولة، وتضم قائمة المشاركة سيمون قسطنطين، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 60 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف الفائزة بالميدالية الفضية في بطولة جراند بري تشينجداو الصينية لفئة الوزن الثقيل تحت 78 كجم، واللاعبة ايرينا خوبو في منافسات وزن تحت 48 كجم، بجانب المدرب فيكتور سيكتروف.

من جهة أخرى، يبدأ غداً "الثلاثاء" منتخبنا الوطني الأول للجودو، معسكره التدريبي في إيطاليا التي يصلها عقب مشاركته الإيجابية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، والتي حقق خلالها المركز الخامس في الترتيب العام والأول عربياً، بحصوله علي ذهبية اللاعبة بشيرات خرودي، و4 ميداليات برونزية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد أن معسكر المنتخب الأول في إيطاليا سيستمر لمده 10 أيام في إيطاليا، استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي يتواصل التسجيل لها حتى موعد قرعة البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الحالي عبر تقنية الفيديو بفندق نوفتيل البستان في أبوظبي مقر إقامة الوفود.