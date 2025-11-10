ختام ناجح لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في إيطاليا



روما (وام)



استضافت فيرونا فعاليات الجولة التاسعة «قبل الأخيرة» من النسخة الثانية لـ «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، وشهد فعاليات البطولة وشارك في تتويج الفائزين، عبد الله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وعدد من المسؤولين وملاك الخيول في إيطاليا.

شارك في البطولة 98 خيلاً تعود لنحو 72 مالكاً، وتضمنت الأشواط التأهيلية لفئات المهرات والأمهار بعمر سنة، وسنتين، وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية التي أسفرت عن تتويج الفائزين بالألقاب الذهبية.

وتم افتتاح المنافسات النهائية عن طريق «بافالا آر ايه» لمربط تشيسلاو، بتحقيقها اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، فيما أحرزت «سانا أو إس» لمربط لوبوشينا اللقب الذهبي للمهرات، وانتزعت «سينا ديل بالازوتو» العائدة لكانتا جوزيبي انطونيو، اللقب الذهبي للأفراس.

كما حصد «توفان سويتات» لمربط إم جي للخيول العربية، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، فيما نال «إس تي واي إليجا» لستيلارز جيوفانا، اللقب الذهبي للأمهار، بينما توشّح «جاسمين زد» لأنجيلو باسي، باللقب الذهبي للفحول.

وأكدت الجمعية أن البطولة تواصل تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وتجسّد جولة إيطاليا محطة أوروبية بارزة في مسيرة الكأس، بما يعكس الزخم العالمي المتنامي للحدث ودور الإمارات الريادي في دعم ملاك ومربي الخيل العربية وإبراز مكانتها الثقافية والتراثية.

وتُختتم النسخة الثانية من الكأس بالجولة العاشرة والأخيرة في دولة الكويت الشقيقة ديسمبر المقبل، بعد أن جابت البطولة عشر دول من مختلف القارات، مؤكدةً ريادة الإمارات في صون الإرث العربي الأصيل وترسيخ حضور الخيل العربية في المحافل العالمية.

وتزامنت جولة إيطاليا مع معرض فيير اكافالي، الذي تأسس عام 1898 في فيرونا، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة بعالم الفروسية، حيث يجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة والابتكار، ويستقطب أكثر من 700 عارض من 25 دولة يمثلون قطاعات متنوعة تشمل معدات الفروسية، وتربية الخيول، والسياحة الريفية، والمنتجات الغذائية والطبية.