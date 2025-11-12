الكونغو تحفز اللاعبين بمكافأة المليون دولار

كينشاسا (د ب أ)

يتوقف مستقبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، على دور الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك خلال عطلة نوفمبر الدولية.

ولتحفيز المنتخب، خصصت الحكومة بالفعل مكافأة قدرها مليون دولار لكل لاعب في حال تأهلهم إلى التصفيات القارية.

وتعد العطلة الدولية في نوفمبر الحالي، حاسمة بالنسبة للكونغو، ففي الوقت الذي تلعب فيه أغلب منتخبات القارة مباريات ودية، ستلعب الكونغو من أجل مستقبلها، وتدخل سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر دور الملحق الأفريقي.

ويتقابل منتخب الكونغو مع الكاميرون غداً، قبل أن يواجه - حال فوزه - الفائز من نيجيريا والجابون.

وأمام المباراتين الحاسمتين، قررت الحكومة الكونغولية، أن تفعل كل شيء ممكن من أجل تحفيز فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسمبر، وبحسب صحيفة "سبورت نيوز أفريكا"، فإنه، وبناء على قرار من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، تم رصد مكافأة استثنائية قدرها مليون دولار، لكل لاعب حال التأهل إلى الملحق القاري.